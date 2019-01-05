«Укрзалізниця» запускає «ретропоїзд» до Різдва

«Укрзалізниця» з нагоди Різдва запускає «ретропоїзд», повідомила прес-служба компанії 4 січня.

Потяг №897Л вирушить зі станції «Київ-Пасажирський» 6 січня о 12:50, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал Києва о 15:15.

«Святковий ретропоїзд на паровозній тязі 6 січня курсуватиме в складі паровоза Л-4600, чотирьох пасажирських вагонів та вагона-ресторану. Традиційно рух поїзда забезпечуватиме паровозна бригада з локомотивного депо Сновськ, заснованого в 1873 році, що зараз є базовим підприємством з обслуговування та ремонту паровозів в Україні», – заявили в «Укрзалізниці».

Паровоз Л-4600 збудований Луганським заводом у 1952 році. На Південно-Західну залізницю паровоз надійшов до депо Фастів ІІ у 1959 році, а 1966 року локомотив отримав своє теперішнє місце приписки – депо в Сновську Чернігівської області.

Вартість дорослого квитка становитиме 71,54 гривні, дитячого – 61,15 гривні.