Омелян про Кравцова: для «Укрзалізниці» критично необхідно мати повноцінного керівника

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян очікує, що Кабінет міністрів остаточно затвердить виконувача обов’язків керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова на посаді голови правління компанії.

«Наглядова рада затвердила його як керівника в грудні 2018 року. Зараз має бути фінальне рішення Кабміну. Я сподіваюся, що воно буде підтримане, бо для такої структури, як «Укрзалізниця» критично необхідно мати повноцінного керівника, без усіляких приставок «в.о.». Ми мали серію в.о., починаючи з 2014 року, і ми бачимо, що ця практика веде до розвалу компанії, бо люди ні за що не відповідають, ні за що не переживають, прийшли на пару днів і пішли. Цього точно не може бути у випадку таких великих компаній-монополістів, які напряму впливають на життя і на бізнес», – сказав Омелян в ефірі Радіо Свобода.

Як писала «Економічна правда», «Укрзалізниця» не входить до переліку державних підприємств, в яких обов’язкове проведення конкурсу на обрання керівника. 31 жовтня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміну типу акціонерного товариства «Укрзалізниці» з публічного на приватне і про викладення статуту УЗ в новій редакції.

Згідно зі старою версією статуту, голова правління призначався на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів – Кабінетом міністрів України.