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04 Січень 2019, Київ 18:46
Новини | Політика

Омелян про Кравцова: для «Укрзалізниці» критично необхідно мати повноцінного керівника

Володимир Омелян висловив сподівання, що уряд затвердить рішення про призначення Євгена Кравцова на посаді голови правління компанії

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян очікує, що Кабінет міністрів остаточно затвердить виконувача обов’язків керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова на посаді голови правління компанії.

«Наглядова рада затвердила його як керівника в грудні 2018 року. Зараз має бути фінальне рішення Кабміну. Я сподіваюся, що воно буде підтримане, бо для такої структури, як «Укрзалізниця» критично необхідно мати повноцінного керівника, без усіляких приставок «в.о.». Ми мали серію в.о., починаючи з 2014 року, і ми бачимо, що ця практика веде до розвалу компанії, бо люди ні за що не відповідають, ні за що не переживають, прийшли на пару днів і пішли. Цього точно не може бути у випадку таких великих компаній-монополістів, які напряму впливають на життя і на бізнес», – сказав Омелян в ефірі Радіо Свобода.

Як писала «Економічна правда», «Укрзалізниця» не входить до переліку державних підприємств, в яких обов’язкове проведення конкурсу на обрання керівника. 31 жовтня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміну типу акціонерного товариства «Укрзалізниці» з публічного на приватне і про викладення статуту УЗ в новій редакції.

Згідно зі старою версією статуту, голова правління призначався на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів – Кабінетом міністрів України.

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