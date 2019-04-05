«Укрзалізниця» призначила ще 13 поїздів на Великодні й травневі свята

Про додаткові 13 поїздів на Великодні й травневі свята повідомили 5 квітня в «Укрзалізниці». За даними перевізника, загалом на сьогодні призначені 54 додаткових рейси.

За даними «Укрзалізниці», найбільше поїздів додали в західному та південному напрямках.

«Також призначені додаткові рейси для поїздів № 670 Кременчук – Бахмач, № 774 Київ – Шостка, № 782/781 Київ – Черкаси, № 779/780 Суми – Київ – Вінниця та № 111/112 Харків – Львів», – йдеться в повідомленні.

Завдяки Великодню 28 квітня та Дню праці 1 травня в українців буде 5 вихідних поспіль.