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09 Квітень 2019, Київ 16:52
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця»: на Великодні і травневі свята буде 100 додаткових рейсів

Заплановані додаткові пасажирські поїзди в сполученні Київ – Львів, Київ – Чернівці, Київ – Дніпро, Дніпро – Одеса, Харків – Одеса, Львів – Запоріжжя

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«Укрзалізниця» повідомляє про намір призначити на Великодні і травневі свята додатково 31 пасажирський поїзд на 100 рейсів.

Це дозволить забезпечити додаткове перевезення понад 100 тисяч пасажирів, кажуть у компанії.

Заплановані додаткові пасажирські поїзди в сполученні Київ – Львів, Київ – Чернівці, Київ – Дніпро, Дніпро – Одеса, Харків – Одеса, Львів – Запоріжжя.

Станом на 9 квітня вже призначено 19 додаткових поїздів і додаткові рейси п’яти графікових поїздів на Великодні і травневі свята. Всього призначено поїзди на 69 додаткових рейсів, уточнили в «Укрзалізниці».

Завдяки Великодню 28 квітня і Дню праці 1 травня в українців буде п’ять вихідних поспіль.

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