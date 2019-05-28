США готові постачати Україні оборонну зброю – Курт Волкер

США готові надавати Україні летальну зброю, яку потребує Україна для самозахисту, як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час відео-брифінгу з Брюсселя американський дипломат накреслив головні лінії співпраці з Україною, висловив підтримку мирним прагненням нового президента Володимира Зеленського, на чию інавгурацію він нещодавно приїжджав, і нагадав, що на нинішньому етапі виконання Мінських угод залежить від Москви більше, ніж від Києва.

Україна виконала свою частину Мінських угод і подальше просування мінського процесу зараз залежить від Росії, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Він наголосив, що Україна ухвалила закон про амністію для учасників конфлікту, закон про спеціальний статус цих територій, провела вибори на території, яку вона контролює і провела б їх і на решті своєї території, якби мала над нею контроль. Тож подальше виконання Мінських угод наразі залежить від Росії.

Від Росії залежить припинення вогню, виведення закордонних військ, розпуск незаконних збройних формувань, розпуск «народних республік», яким немає місця, згідно з Конституцією України

«На жаль, проблема з імплементацією Мінських угод полягає у триваючій російській окупації Східної України та боях, що тривають там. Тож Україна не може піти далі у виконанні Мінських угод, ніж вона вже зробила. Від Росії залежить припинення вогню, виведення військ, закордонних військ, які перебувають на території України, розпуск незаконних збройних формувань, які там є, розпуск «народних республік», які там є, і яким немає місця, згідно з Конституцією України, і які не є частиною Мінських угод», – зауважив Курт Волкер, відповідаючи на запитання російського журналіста на телефонному брифінгу з Брюсселя.

Щодо майбутньої зустрічі з представником Росії, то Волкер сказав, що ще на початку року російська сторона дала зрозуміти, що не бачить сенсу зустрічатися протягом президентської кампанії. Нині ж відразу розпочалася парламентська кампанія в Україні, тож Волкер дав зрозуміти, що він не очікує, що Росія піде на контакт до їхнього завершення.

США готові постачати оборонну зброю

Відповідаючи на запитання про надання зброї Україні, Курт Волкер зауважив, що Україні було виділено відповідне фінансування, що ухвалив Конгрес, що уможливило постачання в Україну засобів протитанкової оборони, антиснайперські системи. І надалі США готові постачати зброю, яку потребує Україна для самозахисту і в рамках фінансування, ухваленого Конгресом, і в рамках закупівель зброї самою Україною.

США готові співпрацювати з Україною, допомагаючи задовольнити законні потреби щодо захисту

«Україна, як і кожна інша країна у світі, має право на самозахист. Це право записано у статуті ООН. З якоїсь причини попередня адміністрація ухвалила рішення не допомагати Україні збільшити її можливості щодо самозахисту, щонайменше у питанні оборонної летальної зброї. Це обмеження було знято. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами у світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби щодо захисту», – зауважив Курт Волкер.

Він наголосив, що це було б нормально і в інших умовах, але в умовах, коли «Україна піддається щоденним нападам, це є особливо важливо».

«Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, щоб не допустити подальшу втрату територій, щоб втримати лінію зіткнення та, сподіваємося, створити умови для того, щоб провести мирні переговори», – пояснив Волкер позицію США.

Підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону «Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік». Проект передбачає виділення 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України у США.

50 мільйонів доларів із цієї суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

​США закликають Росію відпустити незаконно затриманих українських моряків

Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків, вважає спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Немає жодних юридичних підстав, щоб Росія продовжувала утримувати моряків. Ми закликаємо до їхнього негайного звільнення

«Ми повністю підтримуємо рішення суду. Немає жодних юридичних підстав для того, щоб Росія продовжувала утримувати цих моряків. На них протизаконно напали у нейтральних водах, їх незаконно доправили до Росії. Вони повинні розглядатися як члени збройних сил закордонного уряду. Причин утримувати їх у Росії нема. І ми закликаємо до їхнього негайного звільнення», – заявив Волкер.

Він наголосив, що таким є рішення суду. Але він також свідомий того, що Росія заявила, що не має наміру цього робити, і немає механізмів, як її змусити виконати постанову суду.

«Це дуже погано для цих людей і для їхніх родин. Ми дуже сподіваємося, що Росія змінить своє ставлення до цього. Разом з тим, не існує сили, яка б могла примусити Росію виконати це рішення суду і дотримуватися закону», – заявив Волкер.

25 травня у Гамбурзі було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що в Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

​Роздача російських паспортів – «провокативний крок»

Сполучені Штати не визнаватимуть російські паспорти, видані на окупованому Донбасі так само, як і в Криму, заявив Курт Волкер.

Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода під час телефонного брифінгу в Брюсселі, американський дипломат сказав, що вважає роздачу російських паспортів українським громадянам на Сході України «провокативним кроком». При цьому, він не думає, що українці побіжуть за цими паспортами, бо «українці і так достатньо страждають від російської окупації на Донбасі».

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі окупованої російськими гібридними силами частині Донбасу, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Вступ до НАТО не повинен залежати від Росії

Відповідаючи на запитання про перспективи України щодо членства в НАТО, американський дипломат сказав, що країни НАТО мають застереження щодо того, щоб приймати країну, яка має конфлікт на своїй території. Але було би неправильно посилати такий сигнал, бо Росія могла б потрактувати його як можливість для себе – потрібно почати конфлікт на території якоїсь країни, щоб не допустити її членства в НАТО.

При цьому він наголосив, що країни НАТО залишаються відданими своїй обіцянці про майбутній вступ України до НАТО, але перед Україною стоїть ще багато завдань, які потрібно виконати до того, як НАТО буде готове приймати нових членів.

Порошенко реформував більше, ніж будь-який інший президент, але українці вимагають більшого – Волкер

Волкер, який брав участь в інавгурації нового президента України Володимира Зеленського, високо оцінив рівень проведення президентських перегонів в Україні і сказав, що до президента зараз звернені великі очікування українців щодо реформ.

На його думку, за попереднього президента, Петра Порошенка, було здійснено більше реформ, ніж за всі попередні роки незалежності України, але «українці хочуть більшого». США ж, у свою чергу, готові підтримати Україну на шляху подальших реформ, зокрема щодо зміцнення демократії та обороноздатності.