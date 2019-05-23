Учасники делегації США повідомили Білому дому про враження від інавгурації Зеленського – Волкер

Учасники делегації США, які брали участь в інавгурації президента України Володимира Зеленського, поінформували Білий дім про свої враження від візиту до України, заявляє спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Існує вікно можливостей для просування спільних американсько-українських інтересів», – написав Волкер у Twitter 23 травня.

Курт Волкер у складі американської делегації представляв США на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня. Очолював американську делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.

До складу делегації також увійшли посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту європейських справ у Раді національної безпеки США при президенті Александр Відман, виконувач обов’язків голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.