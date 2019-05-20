Зеленський хоче зустрітися з Трампом «найближчим часом»

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.
Як повідомляє прес-служба президента, Зеленський сказав про це на зустрічі з представниками адміністрації й Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Зеленського.
«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти Росії», – сказав президент України.
Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки і додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в Україні.
Із боку США в зустрічі взяли участь міністр енергетики Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України на урочистому засіданні у Верховній Раді.
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