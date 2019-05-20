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20 Травень 2019, Київ 21:41
Новини | Політика

Зеленський хоче зустрітися з Трампом «найближчим часом»

«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії», – сказав президент України

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Як повідомляє прес-служба президента, Зеленський сказав про це на зустрічі з представниками адміністрації й Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Зеленського.

«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти Росії», – сказав президент України.

Голова делегації США на інавгурації Зеленського розповів про «сигнал» від Трампа – відео
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Голова делегації США на інавгурації Зеленського розповів про «сигнал» від Трампа – відео

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Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки і додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в Україні.

Із боку США в зустрічі взяли участь міністр енергетики Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України на урочистому засіданні у Верховній Раді.

Повна промова президента Зеленського – відео
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Повна промова президента Зеленського – відео

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