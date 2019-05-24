Євген Дикий: Розмови Зеленського про експертну команду реформаторів виявилися порожніми (огляд преси)

Зеленський призначає людей зі свого оточення, бо не має інших. Розмови про експертну команду, яка готувала реформи, виявилися порожніми, стверджує в «Газеті по-українськи» колишній командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий. Він вважає, що командою «95 кварталу» намагаються заткнути дірки. Крім неї – є команда Коломойського. А його не цікавлять другорядні посади. Він прилетів в Україну і хоче показати, хто реально нею керує. Призначення Андрія Богдана – чіткий сигнал. А призначення керівником Генштабу генерала Руслана Хомчака – приклад цинізму, вважає експерт. На виборах Зеленський дорікав Порошенкові за радянський генералітет. А тепер сам робить на нього ставку. Легенда про «нові обличчя» розвіялася, наголошує автор в статті «Зеленському треба шукати не «своїх», а правильних».

Презентація команди нового президента породжує більше запитань, ніж надає відповідей, наголошують експерти газети «День». Утім, ще напередодні призначень зазначалося, що головна внутрішньовидова боротьба відбуватиметься між «групою кварталівців» (люди, які прийшли в політику разом із Зеленським із студії «Квартал 95») та «людьми Коломойського» (наближені до олігарха або які раніше з ним співпрацювали). Політичний експерт газети Роман Рукомеда висловлює занепокоєння, що у нових кадрових призначеннях очевидне порушення законодавства та недотримання визначених процедур у низці згаданих призначень. Адже розпочинати анонсовані масштабні зміни політичної системи країни з порушення закону та відвертого нехтування наявними процедурними нормами – це шлях до швидкого хаосу й безвладдя, а також відверта зневага до своїх виборців. За такого сценарію програють усі, крім вузької групи зацікавлених осіб.

Референдум щодо домовленостей з Росією – це спроба узаконити капітуляцію, переконує експерт «Газети по-українськи» політолог Михайло Басараб. Він вважає, що за належного опрацювання суспільної свідомості, референдум має стати мандатом для президента на поступки Кремлю. Наслідки такого миру принесуть ще більшу війну. Вона може перекинутися й на сусідні держави. У питаннях війни Конституція й інші закони зобов’язують президента діяти відповідно до обставин, а не консультуватися з суспільством. У нас немає законодавства про референдум. Президент може ініціювати його або обійти чинне. За перші дні правління показав, що закон для нього має умовне значення. Може провести не референдум, а загальнонаціональне опитування, що не має юридичного значення, зазначає експерт. На підставі нього – почати діяти. Але шлях капітуляції може почати і без цього. Конституція надає йому повноваження представляти Україну на міжнародній арені і вести перемовини, зазначає експерт.

Схожої думки дотримується й інший експерт «Газети по-українськи» Олександр Хара. Він наголошує, що жоден референдум не вирішить проблеми з Росією. Кремль може припинити війну, залишивши Донецьк і Луганськ на умовах обмеження українського суверенітету. А це неприйнятно для більшості громадян. Росія змушує вести діалог із бойовиками сепаратистських угруповань. Мовляв, сама вона не є суб’єктом перемовин. Переговорні позиції має випрацьовувати верховний головнокомандувач. Референдум потрібен тільки у випадку, якщо б він вирішив дати автономію Донецьку й Луганську. Бо зміна устрою країни, меж областей належать виключно до компетенції народу. Якщо таку ідею Зеленський спробує реалізувати, отримає третій Майдан.

Газета «Україна молода» у статті «Маніпуляція миром» також аналізує – чи повинні виноситися на референдум питання національної безпеки. Ідея перекласти на плебісцит відповідальність за цілісність України обурила багатьох в Україні і викликала бурхливу зловтішну реакцію в ефірі «запоребрика». Тим часом спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер спрогнозував, що підтримка Зеленського може різко упасти, якщо він зважиться піти на поступки Росії щодо Донбасу.