Рік Перрі розповів Дональду Трампу про Володимира Зеленського

Рік Перрі, голова офіційної делегації США на інавгурації нового президента України Володимир Зеленського, після свого повернення, поспілкувався із президентом США Дональдом Трампом, згідно до інформації Білого дому.

23 травня голова делегації, міністр енергетики США Рік Перрі поспілкувався із президентом США Трампом, згідно з інформацією Білого дому. Про конкретну суть розмови не повідомляється.

Раніше Рік Перрі написав на своїй офіційній твітер-сторінці, що «мирний перехід влади є свідченням демократії в Україні», і що «Україна залишається союзником та другом США».

Повернувшись до Вашингтона після участі в інавгурації нового президента України Володимира Зеленського, американська офіційна делегація провела брифінг для адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив у твітері спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

«Міністр Перрі, посол Сондленд, сенатор Джонсон та я провели брифінг в Білому домі, де поділились враженнями від нашої подорожі на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів США та України», – йдеться в повідомленні.

«Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України та США», – написав Волкер, подякувавши іншим членам делегації за чудову подорож.