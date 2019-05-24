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24 Травень 2019, Київ 08:09
Новини | Політика

Сенат США пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 млн доларів  – посольство

Український військовий з американським протитанковим ракетним комплексом «Джавелін» (Javelin) під час військового параду до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

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Сенат Сполучених Штатів Америки пропонує збільшити до 300 мільйонів доларів та суттєво розширити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік, повідомило посольство України у США. Це на 50 мільйонів доларів більше в порівнянні з поточним роком.

«Із зазначеної суми 100 мільйонів доларів має бути спрямовано винятково на летальні види озброєнь. Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет», – розповіли в посольстві.

Закон про оборонний бюджет набуде чинності після ухвалення Сенатом і Палатою представників і підписання президентом США Дональдом Трампом.

/**/ /**/ /**/ Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки
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