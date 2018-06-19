Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2019 рік. Пропонує 200 мільйонів допомоги Україні

Сенат Конгресу США ухвалив оборонний бюджет на 2019 рік. У законопроекті пропонується 200 мільйонів доларів на допомогу Україні. У травні Палата представників Конгресу США ухвалила свій варіант законопроекту, в якому йдеться про військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів. Перш ніж документ піде на підпис президентові, дві версії – Сенату і Палати представників – необхідно об’єднати в одну.

Американський Сенат у понеділок схвалив законопроект про оборонну політику США на 2019 фінансовий рік, який передбачає витрати обсягом 716 мільярдів доларів.

Версія ухваленого Сенатом законопроекту названа на честь сенатора Джона Маккейна, який є головою комітету з питань збройних сил. Від грудня Маккейн перебуває в своєму рідному штаті Арізона, де проходить курс лікування від раку мозку.

Документ закликає вивчити питання про постійне розміщення бригади армії США в Польщі і схвалює виділення Україні допомоги у сфері безпеки в розмірі 200 мільйонів доларів у зв’язку з російською агресією.

В ухваленому у травні Палатою представників оборонному бюджеті-2019 пропонується виділення Україні 250 мільйонів доларів допомоги.

Контрольований республіканцями Сенат схвалив щорічний Закон про асигнування на національну оборону 85 голосами «за» при 10 «проти».

Щоб набрати силу закону, він повинен бути узгоджений з аналогічним законопроектом, ухваленим раніше Палатою представників. Потім компромісний варіант повинен бути знову ухвалений обома палатами і підписаний президентом Дональдом Трампом.

Сенат схвалює виділення Україні допомоги в сфері безпеки в розмірі 200 мільйонів доларів у зв’язку з російською агресією

Схвалений Cенатом законопроект передбачає виділення 639 мільярдів доларів на базові оборонні витрати, включаючи закупівлю озброєнь, кораблів і літаків і виплати військовослужбовцям. Ще 69 мільярдів доларів призначені для фінансування дій США в перебігу поточних конфліктів.

Пакет допомоги Україні обсягом 200 мільйонів доларів включає постачання оборонної летальної зброї, не конкретизуючи її різновиди.

Законопроект також вимагає від міністра оборони подати звіт про можливості і доцільності розміщення на постійній основі бригадної бойової групи армії США в Польщі.

У законопроекті також міститься поправка про заборону продажу Туреччині винищувачів п’ятого покоління F-35. Обмеження пов’язані з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Законопроект передбачає виділення 300 мільйонів доларів на навчання та оснащення перевіреної сирійської опозиції для протидії «Ісламській державі», але перш ніж ці кошти можуть бути використані, президент повинен представити доповідь про стратегію США в Сирії, як того вимагає Закон про асигнування на національну оборону на 2018 фінансовий рік.