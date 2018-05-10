Чотири сфери протистояння агресії Росії – деталі законопроекту США

Новий законопроект комітету з питань збройних сил Палати представників уповноважує надати 250 мільйонів доларів допомоги в сфері безпеки та розвідки Україні, включаючи надання летальної оборонної зброї, йдеться на сайті комітету.

Допомога Україні є частиною стратегії з протистояння Росії, наголошують в комітеті.

«Військова та політична міць Росії зростає і становить все більшу загрозу», – йдеться в заяві комітету, присвяченій законопроекту з питань оборонної політики на 2019 бюджетний рік.

«Росія продовжує модернізувати і інвестувати у весь спектр військової сили, включаючи літаки, підводні човни, бронетехніку, протикосмічну і протиповітряну оборону, а також модернізацію звичайної і ядерної зброї. Ці інвестиції і діяльність спрямовані на обмеження наших можливостей і на те, щоб зашкодити довірі до альянсів США, особливо НАТО», – в комітеті процитували міністра оборони США Джима Маттіса.

В комітеті виокремили чотири основні сфери протистояння Росії, передбачені в законопроекті: