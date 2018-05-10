Чотири сфери протистояння агресії Росії – деталі законопроекту США

Новий законопроект комітету з питань збройних сил Палати представників уповноважує надати 250 мільйонів доларів допомоги в сфері безпеки та розвідки Україні, включаючи надання летальної оборонної зброї, йдеться на сайті комітету.
Допомога Україні є частиною стратегії з протистояння Росії, наголошують в комітеті.
«Військова та політична міць Росії зростає і становить все більшу загрозу», – йдеться в заяві комітету, присвяченій законопроекту з питань оборонної політики на 2019 бюджетний рік.
«Росія продовжує модернізувати і інвестувати у весь спектр військової сили, включаючи літаки, підводні човни, бронетехніку, протикосмічну і протиповітряну оборону, а також модернізацію звичайної і ядерної зброї. Ці інвестиції і діяльність спрямовані на обмеження наших можливостей і на те, щоб зашкодити довірі до альянсів США, особливо НАТО», – в комітеті процитували міністра оборони США Джима Маттіса.
В комітеті виокремили чотири основні сфери протистояння Росії, передбачені в законопроекті:
- Допомога союзникам у захисті від російської агресії.
- законопроект надає повноваження міністру оборони США збільшити військову співпрацю з Західними Балканами,
- уповноважує надати 250 мільйонів доларів допомоги Україні в сфері безпеки та розвідки, включаючи надання летальної оборонної зброї.
- внесення зміни до поточного режиму санкцій стосовно Росії, яка би дозволила країнам, які припинить свої відносини з Росією вести бізнес із США.
- Заходи спрямовані проти ВПК Росії
- Запровадження нових санкцій проти ВПК Росії і кожного, хто веде бізнес із ним, включаючи введення санкцій проти осіб, які купують новітню звичайну зброю у ВПК Росії.
- Складення звіту про постачальників програм Росії з продажу зброї.
- Обмеження контактів і допомоги Росії
- Збільшує обмеження військової співпраці з Росією.
- Забороняє використання коштів, виділених на фінансування обороноспроможності атомної енергетики, для укладання контрактів, або надання іншої допомоги Росії.
- Спонукання Росії до припинення порушень договорів
- Зменшення фінансування угоди про «Відкрите небо», яку порушує Росія і підвищує інвестиції до американських технологій «Відкритого неба».
- Фінансує дослідження і розвиток з протистояння системам, розміщених Росією, які не відповідають Угоді про ліквідацію ракет середньої дальності.
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