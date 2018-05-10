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10 Травень 2018, Київ 09:08
Політика

Чотири сфери протистояння агресії Росії – деталі законопроекту США

Ілюстративне фото. Американський солдат з українськими військовослужбовцями під час спільних навчань на Яворівському полігоні, Україна, 14 травня 2015 року

Новий законопроект комітету з питань збройних сил Палати представників уповноважує надати 250 мільйонів доларів допомоги в сфері безпеки та розвідки Україні, включаючи надання летальної оборонної зброї, йдеться на сайті комітету.

Допомога Україні є частиною стратегії з протистояння Росії, наголошують в комітеті.

«Військова та політична міць Росії зростає і становить все більшу загрозу», – йдеться в заяві комітету, присвяченій законопроекту з питань оборонної політики на 2019 бюджетний рік.

«Росія продовжує модернізувати і інвестувати у весь спектр військової сили, включаючи літаки, підводні човни, бронетехніку, протикосмічну і протиповітряну оборону, а також модернізацію звичайної і ядерної зброї. Ці інвестиції і діяльність спрямовані на обмеження наших можливостей і на те, щоб зашкодити довірі до альянсів США, особливо НАТО», – в комітеті процитували міністра оборони США Джима Маттіса.

В комітеті виокремили чотири основні сфери протистояння Росії, передбачені в законопроекті:

  • Допомога союзникам у захисті від російської агресії.
    • законопроект надає повноваження міністру оборони США збільшити військову співпрацю з Західними Балканами,
    • уповноважує надати 250 мільйонів доларів допомоги Україні в сфері безпеки та розвідки, включаючи надання летальної оборонної зброї.
    • внесення зміни до поточного режиму санкцій стосовно Росії, яка би дозволила країнам, які припинить свої відносини з Росією вести бізнес із США.
  • Заходи спрямовані проти ВПК Росії
    • Запровадження нових санкцій проти ВПК Росії і кожного, хто веде бізнес із ним, включаючи введення санкцій проти осіб, які купують новітню звичайну зброю у ВПК Росії.
    • Складення звіту про постачальників програм Росії з продажу зброї.
  • Обмеження контактів і допомоги Росії
    • Збільшує обмеження військової співпраці з Росією.
    • Забороняє використання коштів, виділених на фінансування обороноспроможності атомної енергетики, для укладання контрактів, або надання іншої допомоги Росії.
  • Спонукання Росії до припинення порушень договорів
    • Зменшення фінансування угоди про «Відкрите небо», яку порушує Росія і підвищує інвестиції до американських технологій «Відкритого неба».
    • Фінансує дослідження і розвиток з протистояння системам, розміщених Росією, які не відповідають Угоді про ліквідацію ракет середньої дальності.

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