Зброя для України – важлива відповідь США на блокування Будапештського меморандуму в ООН – конгресмен

Надання летальної зброї Україні є сигналом для Москви, що США готові відповісти на ескалацію і рішуче підтримують Україну, пише конгресмен Тед Поу в своїй статті "Україна: забута війна".

Він закликає посилити цю політику, включивши функції коригування контрбатарейного вогню на вже наданих Україні радарах, щоб українські сили могли точно влучати у зброю, що порушує домовленості.

Така допомога особливо важлива в контексті того, що Росія блокує зусилля США в рамках ООН, спрямовані на виконання Будапештського меморандуму.

«Ця угода не заходить так далеко, як стаття 5 статуту НАТО, яка вимагала б від США розглядати напад на Україну як напад на себе, однак, вона вказує, що Вашингтон та Лондон мають негайно звернутись до Ради Безпеки ООН у випадку порушення суверенітету України», –наголошує конгресмен.

Не дивно, що Росія ветувала кожну таку спробу в Раді Безпеки ООН в 2014 році, зазначає конгресмен.

«Однак, для того, щоб запевнення були чогось варті, США мають продемонструвати, що Москва не може ветувати зобов’язання США без наслідків. Більше того, так як Будапештський меморандум було укладено на заміну того, що країна відмовилась від ядерної зброї, втрата довіри може зашкодити роззброєнню та зусиллям з нерозповсюдження ядерної зброї», – наголошує конгресмен.

Найбільш ефективним способом гарантування (безпеки) України і покарання Росії за порушення обіцянок, є надання зброї Києву

«З огляду на це, найбільш ефективним способом гарантування (безпеки) України і покарання Росії за порушення обіцянок, є надання зброї Києву, яка йому необхідна для отримання переваги на полі бою та стримування наступу Росії», – пише конгресмен.

Конгресмен радить США активно реагувати на підтримку тероризму Кремлем.

«Публічний осуд Путіна як амбітного тирана, який вдається до тероризму для придушення критики та дестабілізації сусідів, вдарить по тому, що особливо важливо для російського президента: визнання його як потужного міжнародного гравця і забезпечення власного політичного виживання вдома», – пише конгресмен.

Публічний осуд Путіна як амбітного тирана, який вдається до тероризму для придушення критики та дестабілізації сусідів, вдарить по його іміджу як потужного міжнародного гравця

В звітах зазначається, що Кремль надає зброю не тільки сепаратистам в Україні, але також і Талібану в Афганістані та пов’язаним з Іраном бойовикам в Сирії.

Тепер, видається, Путін почав кампанію вбивств в Україні, щоб знищити тих, хто стоїть у нього на шляху. За останні 16 місяців було проведено шість нападів з використанням бомб, закладених в машинах проти службовців безпеки, журналістів та критиків Кремля, нагадує конгресмен.

Тед Поу наголошує на важливості продовження політики санкцій стосовно Росії, підтримці демократії та реформ в Україні.