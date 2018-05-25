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25 Травень 2018, Київ 12:43
Новини | Політика

США: Палата представників підтримала військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів

Навчальні стрільби з використанням ракет Javelin, Україна, 22 травня 2018 року

Палата представників Конгресу США 24 травня підтримала надання Україні військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. Законопроект передбачає постачання летальних оборонних озброєнь, хоча конкретні види зброї в документі не вказані.

Тепер аналогічний документ має схвалити Сенат, який розглядає свою версію законопроекту. До того, як документ потрапить на підпис президенту США, палати Конгресу мають об’єднати в одну дві версії законопроекту.

Раніше цього року Сполучені Штати надали Україні снайперські гвинтівки і 37 протитанкових комплексів Javelin. Згідно з домовленостями зі США, армія України не застосовуватиме комплекси Javelin проти проросійських сепаратистів у Донбасі.

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