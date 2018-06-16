У Конгресі США пропонують збільшити безпекову допомогу Україні в 2019 році

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, що надається Україні через програми Державного департаменту і Пентагону

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект «Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», де кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі $250 мільйонів. Дана сума на 50 мільйонів доларів перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджені у Консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік.

Про це повідомляє посольство України в США.

У представленому у зазначеному комітеті проекті «Закону щодо асигнувань Державного департаменту, закордонних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік» кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та причетних агентств визначено у сумі $441 мільйон, що на понад 20 мільйонів доларів перевищує відповідні асигнування 2018 року.

За словами посольства України, таким чином, сукупний обсяг коштів, які можуть бути виділені для підтримки України у 2019 бюджетному році, становить 691 мільйолн долар, що на понад $70 млн більше, ніж передбачено асигнуваннями поточного року.

Для набуття чинності вищезгадані законопроекти мають бути схвалені повним складом Палати представників, підтримані Сенатом та підписані президентом США.