Посольство: набув чинності закон про бюджет, США надають 620 мільйонів доларів на підтримку України

Посольство України в США заявляє, що набув чинності закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, яким передбачає 620 мільйонів доларів видатків на підтримку України.

Як повідомляє посольство на своїй сторінці в Facebook, серед іншого, Україні нададуть військово-технічної допомоги на суму 200 мільйонів доларів, це на 50 мільйонів більше за асигнування 2017 року.

У посольстві додають, що документ також асигнує 250 мільйонів доларів на протидію російській інформаційній пропаганді, корупційним діям та іншим заходам впливу.

23 березня президент США Дональд Трамп підписав ухвалений Сенатом і Палатою представників консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік. Трамп підписав документ, попри погрози застосувати вето щодо закону.