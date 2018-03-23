Президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджетні асигнування з витратами в розмірі 1,3 трильйона доларів.

«У цьому законопроекті є багато чого, чим я невдоволений», – заявив Трамп 23 березня журналістам у Білому домі.

«Я ніколи більше не підпишу ще один такий законопроект, ніхто не прочитав його», – сказав він.

Документ налічує 2232 сторінки.

«Є багато речей, які ми не має бути в цьому законопроекті, але ми були певним чином змушені [підписати], якщо ми хочемо побудувати наших військових», – додав він.

Кілька годин тому Трамп пригрозив застосувати право вето на схвалений Конгресом і Сенатом законопроект, який, за його словами, не повністю профінансує будівництво стіни на кордоні з Мексикою та не спрямований на вирішення проблеми нелегальних іммігрантів, прибулих в США в дитячому віці.

«Я збираюся застосувати вето до законопроекту через те, що більше 800 000 людей, що є під захистом закону DACA були повністю забуті демократами (вони навіть не згадуються в законопроекті), і тому, що стіна на кордоні, яка критично необхідна для нашої національної оборони, не в повному обсязі профінансована», – писав раніше сьогодні у twitter президент США.

Проте Трамп сказав, що він cхвалив законопроект «як справу національної безпеки» через додаткові витрати, виділені військовим США.

Якщо бюджетний законопроект не був би підписаний президентом до кінця дня 23 березня, не виключена була зупинка роботи федерального уряду.