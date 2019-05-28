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28 Травень 2019, Київ 20:17
Суспільство

Не просто зв’язок: що таке 5G, та чи могла технологія розв’язати технологічну війну?

Не встигли ще всі насолодитися можливостями 4G, як на порозі вже стоять технології 5G. Але це стане радикальним проривом, який змінить суспільство – експерти

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Майбутнє близько. І майбутнє це 5G. Компанії в сфері мобільних технологій та уряди різних держав різко пришвидшили зусилля із запровадження технологій 5G. Україна теж часу не втрачає: 17 травня колишній президент України Петро Порошенко підписав указ щодо впровадження системи 5G в Україні. Експерти наголошують: технологія радикально змінить світ, а США та Китаю вже приписують справжню технологічну війну за 5G. Невже справа лише у надшвидкісному інтернеті?

Що таке 5G?

  • Це наступне покоління супер швидкого мобільного інтернету;
  • Він у 5-10 разів швидший у завантаженні даних, ніж 4G;
  • Має ширше покриття, дає більш надійний зв’язок;​
  • Приклад: фільм HD можна завантажити за секунди;​
  • Спойлер: так, вам доведеться купити новий телефон із підтримкою 5G.
  • «Ця технологічна еволюція призведе до різких суспільних змін», – кажуть в організації «Всесвітній економічний форум».

Різниця з попередніми «G»

  • «G» – «generation», тобто покоління;​
  • 1G дозволяв телефонувати;​
  • 2G включив SMS та MMS;​
  • 3G дозволив інтернет-пошуки, використання Wi-Fi та відео-дзвінки;​
  • 4G дозволив швидко завантажувати дані, але навіть у розвинених країнах його й досі багато хто не використав у повній мірі. Запроваджувати почали у 2010-х, а в Україні у найбільших містах його запустили у 2018 році.
  • 5G називають «найбільшим технологічним стрибком, який ми коли-небудь бачили».

Справа лише у швидкості?

  • Висока швидкість – це добре, але справа не лише в ній;
  • 5G точно покращить скайп-дзвінок родичам, але це не межа його можливостей;
  • Технологія стане частиною чи не всіх можливих сфер людського життя;
  • Найважливіше – вона допоможе впровадити «Інтернет речей».
  • Це мережа взаємно пов’язаних пристроїв, які за допомогою програмного забезпечення та сенсорів збирають інформацію та обмінюються нею між собою.
  • «Уявіть світ, в якому пов’язані не просто люди, а всі речі: автомобілі з дорогами, по яких вони їдуть; лікарі з особистими медичними девайсами своїх пацієнтів; технологію доповненої реальності, яка допомагає людям робити покупки, вчитися і досліджувати, де б вони не були. Це вимагає значного посилення рівня підключення», – пояснюють у Всесвітньому економічному форумі.

Приклади

  • Безпілотні автівки;
  • Віддалена хірургія. Лікар може перебувати в іншому місці і все ще оперувати хворого за допомогою спец обладнання – роботів – підключених через 5G.
  • Автономні «розумні» міста, технології віртуальної реальності, і особисті помічники на штучному інтелекті, надшвидка трансляція відео у 4К, 8К тощо.
  • «5G – це не єдина бездротова технологія, а загальне визначення, яке використовують для класифікації бездротового зв’язку 5-го покоління, пропонуючи мережі, які в 100 разів швидше підтримують у 100 разів більше пристроїв і мають в п’ять разів меншу затримку», – пояснюють в статті Politico.

Коли чекати?

  • Китай планує запустити 5G у 2019 році.
  • Експерти прогнозують, що 2020 рік стане роком 5G.
  • Для комерційного використання 5G загалом готують у 2020 році, але поширеного використання у світі очікують до 2025 року.
  • «Зміна поколінь у мобільному зв’язку не з’являється лише за одну ніч. Вона вимагає значних зусиль у дослідженнях і розробках та ресурсах, необхідних для підтримки цих зусиль. Робота над 4G тривала майже десять років», – йдеться на сайті Всесвітнього економічного форуму.
  • Наразі деякі елементи системи вже існують в кількох мегаполісах різних країн.
  • Але «перехід» навряд чи буде швидким.
  • Більшість операторів підлаштуються під новий формат. Спочатку запрацює 5G NR (Non stand-alone), яка використовуватиме мережу 4G (LTE eNB), а вже потім 5G перейде на власні частоти.
  • 5G почне працювати на високочастотних смугах, що мають велику потужність, але покривають короткі відстані. Тому на початку очікують, що це стане зв’язком у густонаселених територіях.

Світова гонка

  • В звіті, опублікованому асоціацією телекомунікаційних технологій США СІТА і складеному дослідницькими фірмами в сфері телекомунікацій Analysys Mason and Recon Analytics пишуть, що саме Пекін найбільше готовий до запуску.
  • Південна Корея є другою, а Сполучені Штати – третіми.

Дональд Трамп (президент США, 21 лютого 2019 року): «Хочу 5G, і навіть 6G технології в США якомога швидше. Вона набагато потужніша, швидша і розумніша, ніж існуючий стандарт. Американські компанії повинні активізувати свої зусилля».

США vs Китай

  • Нещодавно Міністерство торгівлі США заявило про внесення продукції китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у «чорний список». Це список компаній, які, як каже Вашингтон, суперечать національним інтересам США.
  • У США заявляють: Китай може використовувати обладнання Huawei та технологію 5G для шпигування за американцями. Вашингтон закликає й інші держави слідувати за їхнім прикладом.
  • Але дехто зі спостерігачів переконаний: вся справа в технологічній війні, інші підозрюють США у спробах перешкодити розвитку китайцями технології 5G.
  • США активно просять союзників блокувати Huawei від спроб стати частиною мобільного зв’язку наступного покоління, йдеться в статті CNBC. Кажуть, Пекін може займатися таким чином шпіонажем. В компанії звинувачення відкидають.

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