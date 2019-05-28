Не просто зв’язок: що таке 5G, та чи могла технологія розв’язати технологічну війну?

Майбутнє близько. І майбутнє – це 5G. Компанії в сфері мобільних технологій та уряди різних держав різко пришвидшили зусилля із запровадження технологій 5G. Україна теж часу не втрачає: 17 травня колишній президент України Петро Порошенко підписав указ щодо впровадження системи 5G в Україні. Експерти наголошують: технологія радикально змінить світ, а США та Китаю вже приписують справжню технологічну війну за 5G. Невже справа лише у надшвидкісному інтернеті?

Що таке 5G?

Це наступне покоління супер швидкого мобільного інтернету;

Він у 5-10 разів швидший у завантаженні даних, ніж 4G;

Має ширше покриття, дає більш надійний зв’язок;​

Приклад : фільм HD можна завантажити за секунди;​

фільм HD можна завантажити за секунди;​ Спойлер : так, вам доведеться купити новий телефон із підтримкою 5G.

так, вам доведеться купити новий телефон із підтримкою 5G. «Ця технологічна еволюція призведе до різких суспільних змін», – кажуть в організації «Всесвітній економічний форум».

Різниця з попередніми «G»

«G» – «generation», тобто покоління;​

1 G дозволяв телефонувати;​

дозволяв телефонувати;​ 2 G включив SMS та MMS;​

включив SMS та MMS;​ 3 G дозволив інтернет-пошуки, використання Wi-Fi та відео-дзвінки;​

дозволив інтернет-пошуки, використання Wi-Fi та відео-дзвінки;​ 4 G дозволив швидко завантажувати дані, але навіть у розвинених країнах його й досі багато хто не використав у повній мірі. Запроваджувати почали у 2010-х, а в Україні у найбільших містах його запустили у 2018 році.

дозволив швидко завантажувати дані, але навіть у розвинених країнах його й досі багато хто не використав у повній мірі. Запроваджувати почали у 2010-х, а в Україні у найбільших містах його запустили у 2018 році. 5G називають «найбільшим технологічним стрибком, який ми коли-небудь бачили».

Справа лише у швидкості?

Висока швидкість – це добре, але справа не лише в ній;

5G точно покращить скайп-дзвінок родичам, але це не межа його можливостей;

Технологія стане частиною чи не всіх можливих сфер людського життя;

Найважливіше – вона допоможе впровадити «Інтернет речей» .

. Це мережа взаємно пов’язаних пристроїв, які за допомогою програмного забезпечення та сенсорів збирають інформацію та обмінюються нею між собою.

«Уявіть світ, в якому пов’язані не просто люди, а всі речі: автомобілі з дорогами, по яких вони їдуть; лікарі з особистими медичними девайсами своїх пацієнтів; технологію доповненої реальності, яка допомагає людям робити покупки, вчитися і досліджувати, де б вони не були. Це вимагає значного посилення рівня підключення», – пояснюють у Всесвітньому економічному форумі.

Приклади

Безпілотні автівки;

Віддалена хірургія. Лікар може перебувати в іншому місці і все ще оперувати хворого за допомогою спец обладнання – роботів – підключених через 5G.

Автономні «розумні» міста, технології віртуальної реальності, і особисті помічники на штучному інтелекті, надшвидка трансляція відео у 4К, 8К тощо.

«5G – це не єдина бездротова технологія, а загальне визначення, яке використовують для класифікації бездротового зв’язку 5-го покоління, пропонуючи мережі, які в 100 разів швидше підтримують у 100 разів більше пристроїв і мають в п’ять разів меншу затримку», – пояснюють в статті Politico.

Коли чекати?

Китай планує запустити 5G у 2019 році.

Експерти прогнозують, що 2020 рік стане роком 5G.

Для комерційного використання 5G загалом готують у 2020 році, але поширеного використання у світі очікують до 2025 року.

«Зміна поколінь у мобільному зв’язку не з’являється лише за одну ніч. Вона вимагає значних зусиль у дослідженнях і розробках та ресурсах, необхідних для підтримки цих зусиль. Робота над 4G тривала майже десять років», – йдеться на сайті Всесвітнього економічного форуму.

Наразі деякі елементи системи вже існують в кількох мегаполісах різних країн.

Але «перехід» навряд чи буде швидким.

Більшість операторів підлаштуються під новий формат. Спочатку запрацює 5G NR (Non stand-alone), яка використовуватиме мережу 4G (LTE eNB), а вже потім 5G перейде на власні частоти.

5G почне працювати на високочастотних смугах, що мають велику потужність, але покривають короткі відстані. Тому на початку очікують, що це стане зв’язком у густонаселених територіях.

Світова гонка

В звіті, опублікованому асоціацією телекомунікаційних технологій США СІТА і складеному дослідницькими фірмами в сфері телекомунікацій Analysys Mason and Recon Analytics пишуть, що саме Пекін найбільше готовий до запуску.

Південна Корея є другою, а Сполучені Штати – третіми.

Дональд Трамп (президент США, 21 лютого 2019 року): «Хочу 5G, і навіть 6G технології в США якомога швидше. Вона набагато потужніша, швидша і розумніша, ніж існуючий стандарт. Американські компанії повинні активізувати свої зусилля».

США vs Китай