Не просто зв’язок: що таке 5G, та чи могла технологія розв’язати технологічну війну?

Майбутнє близько. І майбутнє – це 5G. Компанії в сфері мобільних технологій та уряди різних держав різко пришвидшили зусилля із запровадження технологій 5G. Україна теж часу не втрачає: 17 травня колишній президент України Петро Порошенко підписав указ щодо впровадження системи 5G в Україні. Експерти наголошують: технологія радикально змінить світ, а США та Китаю вже приписують справжню технологічну війну за 5G. Невже справа лише у надшвидкісному інтернеті?
Що таке 5G?
- Це наступне покоління супер швидкого мобільного інтернету;
- Він у 5-10 разів швидший у завантаженні даних, ніж 4G;
- Має ширше покриття, дає більш надійний зв’язок;
- Приклад: фільм HD можна завантажити за секунди;
- Спойлер: так, вам доведеться купити новий телефон із підтримкою 5G.
- «Ця технологічна еволюція призведе до різких суспільних змін», – кажуть в організації «Всесвітній економічний форум».
Різниця з попередніми «G»
- «G» – «generation», тобто покоління;
- 1G дозволяв телефонувати;
- 2G включив SMS та MMS;
- 3G дозволив інтернет-пошуки, використання Wi-Fi та відео-дзвінки;
- 4G дозволив швидко завантажувати дані, але навіть у розвинених країнах його й досі багато хто не використав у повній мірі. Запроваджувати почали у 2010-х, а в Україні у найбільших містах його запустили у 2018 році.
- 5G називають «найбільшим технологічним стрибком, який ми коли-небудь бачили».
Справа лише у швидкості?
- Висока швидкість – це добре, але справа не лише в ній;
- 5G точно покращить скайп-дзвінок родичам, але це не межа його можливостей;
- Технологія стане частиною чи не всіх можливих сфер людського життя;
- Найважливіше – вона допоможе впровадити «Інтернет речей».
- Це мережа взаємно пов’язаних пристроїв, які за допомогою програмного забезпечення та сенсорів збирають інформацію та обмінюються нею між собою.
- «Уявіть світ, в якому пов’язані не просто люди, а всі речі: автомобілі з дорогами, по яких вони їдуть; лікарі з особистими медичними девайсами своїх пацієнтів; технологію доповненої реальності, яка допомагає людям робити покупки, вчитися і досліджувати, де б вони не були. Це вимагає значного посилення рівня підключення», – пояснюють у Всесвітньому економічному форумі.
Приклади
- Безпілотні автівки;
- Віддалена хірургія. Лікар може перебувати в іншому місці і все ще оперувати хворого за допомогою спец обладнання – роботів – підключених через 5G.
- Автономні «розумні» міста, технології віртуальної реальності, і особисті помічники на штучному інтелекті, надшвидка трансляція відео у 4К, 8К тощо.
- «5G – це не єдина бездротова технологія, а загальне визначення, яке використовують для класифікації бездротового зв’язку 5-го покоління, пропонуючи мережі, які в 100 разів швидше підтримують у 100 разів більше пристроїв і мають в п’ять разів меншу затримку», – пояснюють в статті Politico.
Коли чекати?
- Китай планує запустити 5G у 2019 році.
- Експерти прогнозують, що 2020 рік стане роком 5G.
- Для комерційного використання 5G загалом готують у 2020 році, але поширеного використання у світі очікують до 2025 року.
- «Зміна поколінь у мобільному зв’язку не з’являється лише за одну ніч. Вона вимагає значних зусиль у дослідженнях і розробках та ресурсах, необхідних для підтримки цих зусиль. Робота над 4G тривала майже десять років», – йдеться на сайті Всесвітнього економічного форуму.
- Наразі деякі елементи системи вже існують в кількох мегаполісах різних країн.
- Але «перехід» навряд чи буде швидким.
- Більшість операторів підлаштуються під новий формат. Спочатку запрацює 5G NR (Non stand-alone), яка використовуватиме мережу 4G (LTE eNB), а вже потім 5G перейде на власні частоти.
- 5G почне працювати на високочастотних смугах, що мають велику потужність, але покривають короткі відстані. Тому на початку очікують, що це стане зв’язком у густонаселених територіях.
Світова гонка
- В звіті, опублікованому асоціацією телекомунікаційних технологій США СІТА і складеному дослідницькими фірмами в сфері телекомунікацій Analysys Mason and Recon Analytics пишуть, що саме Пекін найбільше готовий до запуску.
- Південна Корея є другою, а Сполучені Штати – третіми.
Дональд Трамп (президент США, 21 лютого 2019 року): «Хочу 5G, і навіть 6G технології в США якомога швидше. Вона набагато потужніша, швидша і розумніша, ніж існуючий стандарт. Американські компанії повинні активізувати свої зусилля».
США vs Китай
- Нещодавно Міністерство торгівлі США заявило про внесення продукції китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у «чорний список». Це список компаній, які, як каже Вашингтон, суперечать національним інтересам США.
- У США заявляють: Китай може використовувати обладнання Huawei та технологію 5G для шпигування за американцями. Вашингтон закликає й інші держави слідувати за їхнім прикладом.
- Але дехто зі спостерігачів переконаний: вся справа в технологічній війні, інші підозрюють США у спробах перешкодити розвитку китайцями технології 5G.
- США активно просять союзників блокувати Huawei від спроб стати частиною мобільного зв’язку наступного покоління, йдеться в статті CNBC. Кажуть, Пекін може займатися таким чином шпіонажем. В компанії звинувачення відкидають.
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