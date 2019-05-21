Компанія Huawei отримала тимчасовий дозвіл на роботу в США

Міністерство торгівлі США видало тимчасовий дозвіл на ведення бізнесу з китайською компанією Huawei, який діятиме до 19 серпня. Відтермінування не впливає на запроваджений президентом США Дональдом Трампом режим надзвичайного стану щодо цієї компанії з Китаю, воно покликане полегшити вихід зі спільного бізнесу з Huawei для американських фірм.

Huawei зможе підтримувати мережі і оновлювати програмне забезпечення відповідно до чинних контрактів та угод.

Раніше цього тижня корпорація Google і ще кілька великих американських корпорацій оголосили про призупинення співпраці з Huawei. У китайської компанії залишиться доступ до Android, але тільки у версії з відкритим кодом.

За даними Google, у світі є близько 2,5 мільярда активних пристроїв Android. Майбутні версії смартфонів Huawei, які використовують Android, втратять доступ до популярних додатків, таких, як електронна пошта Gmail, браузер Chrome і відеоканал YouTube. Ці додатки можна буде встановити і вручну, але «з коробки» цих сервісів не буде.

15 травня президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу для національної безпеки.