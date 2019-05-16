Huawei потрапив до «чорного списку» у США

Проблем у китайської компанії Huawei, здається, стає дедалі більше. Раніше у США вже забороняли використання обладнання компанії в телекомунікаційній інфраструктурі через безпекові ризики і закликали інші уряди робити те саме. Але як у світі, так і в США ринок продуктів Huawei лише зростав. Тепер у США компанію внесли до «чорного списку».
Що сталося?
- Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання від виробників, що становлять загрозу національній безпеці.
- У документі жодна країна чи компанія не називається, але його одразу назвали націленим саме на Huawei – потужну китайську компанію, світового лідера технологій.
- Міністерство торгівлі США, в свою чергу, заявило про внесення продукції китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у «список суб’єктів», який вже назвали «чорним».
- Це список компаній, які, як каже Вашингтон, суперечать національним інтересам США.
Том Коттон (сенатор США): «Адміністрація зробила правильну справу, заборонивши китайські шпигунські компанії, такі, як Huawei, у наших мережах. У наших європейських союзників ще є час, щоб захистити свою безпеку, приєднавшись до нас».
- Мета – заборонити купувати компаніям із «чорного списку» деталі і складові в американських компаній без дозволу уряду США. Про це повідомляє Reuters.
- У США заявляють: Китай може використовувати обладнання Huawei для шпигування за американцями.
Що на це каже Huawei?
- Звинувачення у шпигунстві Huawei відкидає.
- У своїй заяві компанія стверджує, що обмеження її діяльності в США не сприятиме більшій захищеності США.
- У компанії кажуть, що «це лише обмежує США гіршими, але дорожчими альтернативами, і сприятиме відставанню США у запровадження технології 5G».
Загострення відносин
- Кроки щодо Huawei відбуваються на тлі загострення відносин між США і Китаєм.
- Адміністрація Трампа вже неодноразово підштовхувала інші країни не використовувати продукцію компанії для розгортання мереж мобільного зв’язку наступного покоління 5G.
- Іще кілька днів тому адміністрація Трампа встановила додаткові тарифи на китайські товари на тлі торговельної війни.
- Президент США Дональд Трамп минулого місяця оголосив державну програму підтримки побудови мережі зв’язку п’ятого покоління. Китай вважається в цій сфері лідером.
- Уряд США активно переконує інші західні держави повністю відмовитися від використання китайського устаткування і технологій для мереж 5G.
Що таке 5G?
- Технології зв’язку 5G – це значно швидша передача даних і взаємодії систем, ширше покриття і надійніше сполучення.
Що кажуть у Європі
- «Хоча й деякі американські союзники, зокрема Австралія і Нова Зеландія, дотримуються позицій Трампа щодо Huawei, інші були більш стриманими. Європа, зокрема, розділена з приводу заборон щодо компанії-лідера на ринку технології 5G, яка, як очікується, стане джерелом життєвої сили нової економіки», – мовиться у статті медіакомпанії CNN.
Bloomberg: «Заборона щодо продажів у США викликає небагато занепокоєння у компанії Huawei. Компанія у 109 мільярдів доларів і так здебільшого опустила там руки».
На початку року Міністерство юстиції США офіційно висунуло звинувачення проти китайської компанії Huawei Technologies Co, її підрозділів і чільного менеджера.
Американська розвідка запідозрила компанії з Китаю Huawei і ZTE в несумлінних зв’язках із китайським урядом. У Вашингтоні вважають, що за допомогою обладнання цих компаній китайська влада могла збирати дані, що становлять комерційний або військовий інтерес для Пекіна.
Huawei – один із найбільших у світі виробників телекомунікаційного обладнання і мобільних телефонів. Раніше США внесли компанію в «чорний список» постачальників обладнання для державного використання. ФБР і ЦРУ також рекомендували американцям не купувати смартфони цих виробників. Від використання інфраструктури Huawei відмовилися в Австралії й Новій Зеландії. Рішення заборонити державні закупівлі обладнання компаній Huawei і ZTE ухвалила також влада Японії.
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