Huawei потрапив до «чорного списку» у США

Проблем у китайської компанії Huawei, здається, стає дедалі більше. Раніше у США вже забороняли використання обладнання компанії в телекомунікаційній інфраструктурі через безпекові ризики і закликали інші уряди робити те саме. Але як у світі, так і в США ринок продуктів Huawei лише зростав. Тепер у США компанію внесли до «чорного списку».

Що сталося?

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання від виробників, що становлять загрозу національній безпеці.

підписав розпорядження про заборону американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання від виробників, що становлять загрозу національній безпеці. У документі жодна країна чи компанія не називається, але його одразу назвали націленим саме на Huawei – потужну китайську компанію, світового лідера технологій.

Міністерство торгівлі США, в свою чергу, заявило про внесення продукції китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у «список суб’єктів», який вже назвали «чорним».

Це список компаній, які, як каже Вашингтон, суперечать національним інтересам США.

Том Коттон (сенатор США): «Адміністрація зробила правильну справу, заборонивши китайські шпигунські компанії, такі, як Huawei, у наших мережах. У наших європейських союзників ще є час, щоб захистити свою безпеку, приєднавшись до нас».

Мета – заборонити купувати компаніям із «чорного списку» деталі і складові в американських компаній без дозволу уряду США. Про це повідомляє Reuters.

У США заявляють: Китай може використовувати обладнання Huawei для шпигування за американцями.

Що на це каже Huawei?

Звинувачення у шпигунстві Huawei відкидає.

У своїй заяві компанія стверджує, що обмеження її діяльності в США не сприятиме більшій захищеності США.

У компанії кажуть, що «це лише обмежує США гіршими, але дорожчими альтернативами, і сприятиме відставанню США у запровадження технології 5G».

Загострення відносин

Кроки щодо Huawei відбуваються на тлі загострення відносин між США і Китаєм.

Адміністрація Трампа вже неодноразово підштовхувала інші країни не використовувати продукцію компанії для розгортання мереж мобільного зв’язку наступного покоління 5G.

Іще кілька днів тому адміністрація Трампа встановила додаткові тарифи на китайські товари на тлі торговельної війни.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця оголосив державну програму підтримки побудови мережі зв’язку п’ятого покоління. Китай вважається в цій сфері лідером.

Уряд США активно переконує інші західні держави повністю відмовитися від використання китайського устаткування і технологій для мереж 5G.

Що таке 5G?

Технології зв’язку 5G – це значно швидша передача даних і взаємодії систем, ширше покриття і надійніше сполучення.

Що кажуть у Європі

«Хоча й деякі американські союзники, зокрема Австралія і Нова Зеландія, дотримуються позицій Трампа щодо Huawei, інші були більш стриманими. Європа, зокрема, розділена з приводу заборон щодо компанії-лідера на ринку технології 5G, яка, як очікується, стане джерелом життєвої сили нової економіки», – мовиться у статті медіакомпанії CNN.

Bloomberg: «Заборона щодо продажів у США викликає небагато занепокоєння у компанії Huawei. Компанія у 109 мільярдів доларів і так здебільшого опустила там руки».

На початку року Міністерство юстиції США офіційно висунуло звинувачення проти китайської компанії Huawei Technologies Co, її підрозділів і чільного менеджера.

Американська розвідка запідозрила компанії з Китаю Huawei і ZTE в несумлінних зв’язках із китайським урядом. У Вашингтоні вважають, що за допомогою обладнання цих компаній китайська влада могла збирати дані, що становлять комерційний або військовий інтерес для Пекіна.

Huawei – один із найбільших у світі виробників телекомунікаційного обладнання і мобільних телефонів. Раніше США внесли компанію в «чорний список» постачальників обладнання для державного використання. ФБР і ЦРУ також рекомендували американцям не купувати смартфони цих виробників. Від використання інфраструктури Huawei відмовилися в Австралії й Новій Зеландії. Рішення заборонити державні закупівлі обладнання компаній Huawei і ZTE ухвалила також влада Японії.