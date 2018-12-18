У США, Чехії та інших країнах попереджають про небезпеку використання техніки Huawei. Чому?

У США вже неодноразово попереджали про ризики щодо безпеки, пов’язані з використанням обладнання китайської компанії Huawei у телекомунікаційній інфраструктурі. Тепер компанія опинилася в центрі суперечностей через затримання і початок суду над її фінансовою директоркою в Канаді. Та про небезпеку використання техніки Huawei заговорили і в Чехії, і в інших країнах. Що викликає занепокоєння та як на це реагує китайський технологічний гігант?

Чехія

У Національному управлінні з кібернетики та інформаційної безпеки Чехії попередили, що використання техніки китайських компаній Huawei і ZTE становить загрозу безпеці.

Це повідомлення з’явилося у часи, коли Huawei і так вже перебуває в центрі скандалу через суд над фінансовою директоркою компанії Мен Ваньчжоу, яку затримали в Канаді на прохання США. Компанію звинувачують в обході санкцій і шпигунстві. У Китаї відповіли не лише висланням дипломатів – деякі компанії навіть заявили про бойкот американської техніки.

Китайські закони вимагають, щоб приватні компанії, базовані в Китаї, співпрацювали з розвідувальними службами

«Китайські закони вимагають, щоб приватні компанії, базовані в Китаї, співпрацювали з розвідувальними службами, тому впровадження їхньої продукції в ключові державні системи може становити загрозу», – повідомив інформаційному агентству Reuters директор чеського Національного управління з кібернетики та інформаційної безпеки Душан Навратіл.

Тому системні адміністратори в критичній інформаційній інфраструктурі – чи то в державному: чи у приватному секторі – повинні вжити відповідних заходів для запобіганню такій загрозі, закликав Навратіл.

Урядове чеське агентство зробило свої висновки, виходячи із власних досліджень і висновків союзників, мовиться у статті.

У відповідь на ці звинувачення представник Huawei заявив: «Ми категорично заперечуємо будь-які припущення про те, що становимо загрозу національній безпеці. Ми закликаємо Національне управління з кібернетики та інформаційної безпеки Чехії надати докази, а не руйнувати репутацію Huawei без будь-яких доказів».

Але Чехія – не єдина країна, де говорять про можливу небезпеку від використання обладнання китайської компанії.

США

У США кажуть, що Huawei намагається обійти торговельні санкції США проти Ірану. Вони звинувачують компанію у використанні підставної компанії в Гонконгу, щоб продавати до Ірану своє обладнання.

Спецслужби США також звинувачували Huawei в причетності до шпигунської діяльності китайських військових та служб безпеки.

На початку грудня за запитом США у канадському Ванкувері заарештували фінансову директорку компанії Мен Ваньчжоу. Вона – дочка засновника Huawei Женя Чженфея, колишнього китайського військового інженера.

12 грудня канадський суд відпустив Мен під заставу в 7,5 мільйонів доларів. Якщо зрештою суд визнає її винною і її депортують до США, її може очікувати багаторічне ув’язнення.

Арешт Мен значно посилив напруженість у відносинах США і Китаю у той час, коли вона і так була високою через торговельну війну та американські звинувачення у китайському шпигунстві.

Як повідомляють джерела, чиновники уряду США також тиснули на компанію Deutsche Telekom, головного власника мобільної мережі T-Mobile у США, щоб ті припинили використання обладнання Huawei, мовиться у статті Reuters.

Велика Британія

Тим часом законодавці у Великій Британії днями закликали до проведення незалежного розслідування щодо залучення Huawei у національну інфраструктуру країни. Причина – побоювання, що китайська компанія може становити загрозу національній безпеці, повідомляє видання The Telegraph.

Японія

У Японії також планують заборонити державні закупівлі обладнання від компаній Huawei та ZTE. Мета – посилити захист проти витоку інформації розвідки, а також кібератак, пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Нова Зеландія

А розвідувальна служба Нової Зеландії минулого місяця взагалі відхилила запит постачальника телекомунікаційних послуг щодо використання обладнання Huawei 5G через побоювання потенційних загроз національній безпеці.

Австралія

В Австралії також заборонили Huawei постачати обладнання 5G через занепокоєння щодо потенційних загроз для національної безпеки.

Реакція Huawei

Тим не менш, у самій компанії стверджують, що вона стала провідним постачальником комерційних контрактів 5G, навіть попри ці дедалі більші занепокоєння проблемами безпеки, повідомляє видання Financial Times.

«Незважаючи на зусилля на деяких ринках із метою створити страх навколо Huawei, і використання політики, щоб втрутитися в зростання індустрії, ми з гордістю можемо сказати, що наші клієнти продовжують довіряти нам», – цитує видання головного виконавчого директора та заступника голови компанії Кена Ху.