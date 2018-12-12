Скандал навколо Huawei: суд над фінансовим директором, погрози Китаю та бойкот iPhone

Китайській компанії Huawei вдалося стати одним зі світових лідерів технологій. Вона обійшла американський Apple за кількістю проданих телефонів. У США забороняли використання обладнання Huawei в телекомунікаційній інфраструктурі через ризики безпеки і закликали інші уряди робити те саме. Тим не менше, як у світі, так і в США, ринок продуктів Huawei лише зростав.

Сьогодні Huawei – у центрі скандалу. США звинуватили компанію в обході санкцій і шпигунстві та попросили Канаду затримати їхню фінансову директорку. У Китаї відповіли не лише висланням дипломатів – деякі компанії заявили про бойкот американської техніки.

Як все почалося?

1 грудня за запитом США у канадському Ванкувері заарештували фінансову директорку компанії Huawei Мен Ваньчжоу . Вона – донька засновника Huawei Рена Чженфея , колишнього китайського військового інженера.

. Вона – донька засновника Huawei , колишнього китайського військового інженера. Арешт посилив напругу у відносинах США і Китаю у той час, коли вона і так була високою через торговельну війну та американські звинувачення у китайському шпигунстві.

США кажуть, що Huawei намагається обійти торговельні санкції США проти Ірану. Вони звинувачують компанію у використанні підставної компанії в Гонконгу, щоб продавати до Ірану обладнання в порушення санкцій.

Спецслужби США також звинувачували Huawei в причетності до шпигунської діяльності китайських військових та служб безпеки.

Мен наполягає на своїй невинуватості й збирається доводити свою правоту в американському суді, якщо її екстрадують до США.

Погрози Китаю

Китай почав вимагати від Канади звільнення Мен. Якщо американська влада цього не зробить, Пекін погрожував іншими, жорсткими кроками. МЗС Китаю назвав арешт «надзвичайно огидним», пише BBC.

Пізніше Китай викликав послів США і Канади у Пекіні.

Окремо 11 грудня з’ясувалося, що колишнього канадського дипломата затримали у Китаї.

11 грудня в інтерв’ю агентству Reuters президент США Дональд Трамп заявив, що втрутиться у справу Міністерства юстиції США проти Мен, якщо це слугуватиме інтересам національної безпеки або сприятиме досягненню торговельної угоди з Китаєм.

«Корпоративна принцеса» під заставу

12 грудня канадський суд відпустив Мен під заставу в 7,5 мільйонів доларів.

Суд зобов’язав її проживати у будинку свого чоловіка у Ванкувері під цілодобовим наглядом охорони до наступного засідання 6 лютого. Тоді вирішуватиметься питання її можливої екстрадиції в США.

Мен не має права залишати будинок між 23:00 і 6:00 і зобов’язана носити електронний браслет. Суд також конфіскував її паспорти.

Мен у США звинувачують у змові з метою обману численних фінансових установ. Якщо канадський суд визнає Мен винною і її екстрадують, їй загрожує максимальний термін позбавлення волі – 30 років за кожне звинувачення.

Національна гідність і бойкот iPhone

Для багатьох у Китаї арешт Мен – це не питання законів або санкцій, це питання національної гідності, йдеться в статті Washington Post.​

В очах китайців – це підтвердження наративу про спробу США підірвати позиції Китаю як лідера інновацій – в тому числі в гонці за запровадження інтернету 5G.

Мен для китайців – «корпоративна принцеса», пише автор.

Китайські компанії також стали на бік Huawei, продажі якого цього року випередили у світові рейтингах американський iPhone.

Компанія Mengpai Technology підтримала Huawei, пропонуючи 15% субсидій співробітникам, які купують їхні телефони, і пообіцяли оштрафувати їх на 100% вартості, якщо вони купуватимуть iPhone. Компанія також запровадила заборону на купівлю американських брендів офісного обладнання або американських автомобілів, йдеться у статті.

Компанія Shenzhen Huiyisheng заявила, що буде винагороджувати співробітників з Huawei і попросила власників iPhone здати їх. Тих, хто відмовиться, звільнять, написала компанія в соцмережах, повідомляє автор.

Huawei в Україні