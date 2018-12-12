Скандал навколо Huawei: суд над фінансовим директором, погрози Китаю та бойкот iPhone

Китайській компанії Huawei вдалося стати одним зі світових лідерів технологій. Вона обійшла американський Apple за кількістю проданих телефонів. У США забороняли використання обладнання Huawei в телекомунікаційній інфраструктурі через ризики безпеки і закликали інші уряди робити те саме. Тим не менше, як у світі, так і в США, ринок продуктів Huawei лише зростав.
Сьогодні Huawei – у центрі скандалу. США звинуватили компанію в обході санкцій і шпигунстві та попросили Канаду затримати їхню фінансову директорку. У Китаї відповіли не лише висланням дипломатів – деякі компанії заявили про бойкот американської техніки.
Як все почалося?
- 1 грудня за запитом США у канадському Ванкувері заарештували фінансову директорку компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Вона – донька засновника Huawei Рена Чженфея, колишнього китайського військового інженера.
- Арешт посилив напругу у відносинах США і Китаю у той час, коли вона і так була високою через торговельну війну та американські звинувачення у китайському шпигунстві.
- США кажуть, що Huawei намагається обійти торговельні санкції США проти Ірану. Вони звинувачують компанію у використанні підставної компанії в Гонконгу, щоб продавати до Ірану обладнання в порушення санкцій.
- Спецслужби США також звинувачували Huawei в причетності до шпигунської діяльності китайських військових та служб безпеки.
- Мен наполягає на своїй невинуватості й збирається доводити свою правоту в американському суді, якщо її екстрадують до США.
Погрози Китаю
- Китай почав вимагати від Канади звільнення Мен. Якщо американська влада цього не зробить, Пекін погрожував іншими, жорсткими кроками. МЗС Китаю назвав арешт «надзвичайно огидним», пише BBC.
- Пізніше Китай викликав послів США і Канади у Пекіні.
- Окремо 11 грудня з’ясувалося, що колишнього канадського дипломата затримали у Китаї.
- 11 грудня в інтерв’ю агентству Reuters президент США Дональд Трамп заявив, що втрутиться у справу Міністерства юстиції США проти Мен, якщо це слугуватиме інтересам національної безпеки або сприятиме досягненню торговельної угоди з Китаєм.
«Корпоративна принцеса» під заставу
- 12 грудня канадський суд відпустив Мен під заставу в 7,5 мільйонів доларів.
- Суд зобов’язав її проживати у будинку свого чоловіка у Ванкувері під цілодобовим наглядом охорони до наступного засідання 6 лютого. Тоді вирішуватиметься питання її можливої екстрадиції в США.
- Мен не має права залишати будинок між 23:00 і 6:00 і зобов’язана носити електронний браслет. Суд також конфіскував її паспорти.
- Мен у США звинувачують у змові з метою обману численних фінансових установ. Якщо канадський суд визнає Мен винною і її екстрадують, їй загрожує максимальний термін позбавлення волі – 30 років за кожне звинувачення.
Національна гідність і бойкот iPhone
- Для багатьох у Китаї арешт Мен – це не питання законів або санкцій, це питання національної гідності, йдеться в статті Washington Post.
- В очах китайців – це підтвердження наративу про спробу США підірвати позиції Китаю як лідера інновацій – в тому числі в гонці за запровадження інтернету 5G.
- Мен для китайців – «корпоративна принцеса», пише автор.
- Китайські компанії також стали на бік Huawei, продажі якого цього року випередили у світові рейтингах американський iPhone.
- Компанія Mengpai Technology підтримала Huawei, пропонуючи 15% субсидій співробітникам, які купують їхні телефони, і пообіцяли оштрафувати їх на 100% вартості, якщо вони купуватимуть iPhone. Компанія також запровадила заборону на купівлю американських брендів офісного обладнання або американських автомобілів, йдеться у статті.
- Компанія Shenzhen Huiyisheng заявила, що буде винагороджувати співробітників з Huawei і попросила власників iPhone здати їх. Тих, хто відмовиться, звільнять, написала компанія в соцмережах, повідомляє автор.
Huawei в Україні
- Huawei – компанія зі штаб-квартирою в Китаї – є найбільшим у світі постачальником мережевого обладнання для інтернету та телефонії.
- Наприкінці 1990-х років вона розпочала вихід на закордонні ринки, перші представництва відкрила саме у країнах СНД.
- Техніку Huawei в Україні використовують для мереж мобільного зв’язку, а у Києві компанія має науково-дослідницький підрозділ.
- «Компанія Huawei підтримує активні контакти із українським урядом для обговорення актуальних питань впровадження цифрової економіки», – йдеться на сайті компанії.
- Huawei Ukraine, за даними компанії, має партнерські зв’язки з понад 200 компаніями в Україні та за кордоном.
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