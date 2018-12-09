В МЗС Китаю викликали посла США через арешт фінансової директорки Huawei

Віце-міністр закордонних справ Китаю Ле Ючен викликав посла Сполучених Штатів Террі Бренстеда 9 грудня у зв’язку з затриманням фінансової директорки китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, повідомляють китайські і західні ЗМІ.

За повідомленнями, Ле Ючен вручив Бренстеду «офіційне звернення та висловив рішучий протест» через затримання громадянки Китаю.

Китайський дипломат назвав затримання Мен Ваньчжоу «необґрунтованим» і звинуватив Сполучені Штати у порушенні «легітимних прав і інтересів китайських громадян». Китайська влада заявляє, що готова діяти у відповідь, і погрожує Вашинтону «серйозними наслідками».

Напередодні 8 грудня Ле Ючен вже викликав посла Канади з цього ж приводу.

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Мен Ваньчжоу, фінансову директорку виробника електроніки Huawei і доньку засновника Рен Женьфея, затримали в аеропорті у Ванкувері 1 грудня у справі про спроби уникнути санкцій США щодо Ірану.

Спецслужби США звинувачували китайського технологічного гіганта в тому, що він причетний до шпигунської діяльності китайських військових та служб безпеки.

Вашингтон відновив фінансові санкції проти Тегерана після того, як у травні США заявили, що вийшли із ядерної угоди 2015 року, звинувачуючи Іран у порушенні духу угоди.