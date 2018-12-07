Китай вимагає від Канади звільнення фінансового директора компанії Huawei

Китай вимагає, щоб Канада відпустила фінансового директора технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Ця жінка була затримана владою Канади минулого тижня і може бути видана Сполученим Штатам у справі про спроби уникнути санкцій США щодо Ірану.

Частина експертів вважає, що арешт Мен Ваньчжоу посилить напруженість між Пекіном і Вашингтоном, які на рівні глав держав обговорили на полях саміту «Групи двадцяти» в Аргентині торговельні процедури та тарифи на мільярди доларів.

Мен Ваньчжоу є заступником голови правління Huawei та дочкою засновника компанії Рена Чженфея, колишнього китайського військового інженера.

Huawei є найбільшим у світі постачальником мережевого обладнання, що використовується для інтернету та телефонії.

Спецслужби США звинувачували китайського технологічного гіганта в тому, що він причетний до шпигунської діяльності китайських військових та служб безпеки.

Вашингтон відновив фінансові санкції проти Тегерана після того, як у травні США заявили, що вийшли із ядерної угоди 2015 року, звинувачуючи Іран у порушенні духу угоди.