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07 Грудень 2018, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Китай вимагає від Канади звільнення фінансового директора компанії Huawei

Фінансовий директор технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу

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Китай вимагає, щоб Канада відпустила фінансового директора технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Ця жінка була затримана владою Канади минулого тижня і може бути видана Сполученим Штатам у справі про спроби уникнути санкцій США щодо Ірану.

Частина експертів вважає, що арешт Мен Ваньчжоу посилить напруженість між Пекіном і Вашингтоном, які на рівні глав держав обговорили на полях саміту «Групи двадцяти» в Аргентині торговельні процедури та тарифи на мільярди доларів.

Мен Ваньчжоу є заступником голови правління Huawei та дочкою засновника компанії Рена Чженфея, колишнього китайського військового інженера.

Huawei є найбільшим у світі постачальником мережевого обладнання, що використовується для інтернету та телефонії.

Спецслужби США звинувачували китайського технологічного гіганта в тому, що він причетний до шпигунської діяльності китайських військових та служб безпеки.

Вашингтон відновив фінансові санкції проти Тегерана після того, як у травні США заявили, що вийшли із ядерної угоди 2015 року, звинувачуючи Іран у порушенні духу угоди.

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