Пакистан: двоє поліцейських загинули під час спроби теракту біля китайського консульства

Двоє офіцерів поліції загинули під час спроби нападу на консульство Китаю в Карачі, Пакистан. Поліція вбила трьох ймовірних смертників, які намагались пройти на територію консульства.

«Зараз ситуація під контролем, було троє нападників і всі троє вбиті… Вони навіть не встигли потрапити на загороджену територію. Вони намагались дістатись візової служби», – сказав журналістам начальник поліції Амір Шейх. Він додав, що зараз триває операція з зачистки.

Відповідальність на себе взяла організація «Армія визволення Белуджистану», яку в Пакистані вважають терористичною.

«Було троє смертників. Вони напали на консультсво Китаю в Карачі. Китай експлуатує наші ресурси», – сказав у коментарі Reuters речник організації.

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Інший представник АВБ заявив, що її діяльність триватиме й надалі.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан наказав розслідувати напад, назвавши його «змовою» проти стратегічної співпраці між Ісламабадом і Пекіном.

Китай, близький союзник Пакистану, інвестував мільярди доларів у цю країну протягом останніх років в рамках Китайсько-пакистанського економічного коридору. Це інфраструктурний проект, який має з’єднати західну китайську провінцію Сіньцзян із портом Гвадар в Белуджистані, що виходить до Аравійського моря.

Белуджистан – найбільша і найбідніша провінція Пакистану, де діють сепаратистські військові групи.