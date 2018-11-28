У Китаї під час вибуху біля хімічного заводу загинули 22 людини

У місті Чжанцзякоу на північному сході Китаю внаслідок вибуху і пожежі поблизу хімічного заводу загинули 22 людини, ще стільки ж поранені, повідомляє місцева влада.

Вогнем знищені 50 автомобілів – вантажних і легкових.

Причина вибуху поки що не встановлена.

За інформацією агентства Reuters, розташований поруч із місцем події хімічний завод, власником якого є державне підприємство, зупинив роботу. Його представник підтвердив, що вибух стався не на самому заводі.

У 2015 році в результаті вибуху в промисловій зоні міста Тяньцзінь у Китаї загинули 165 людей.