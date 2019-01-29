У Huawei заперечують звинувачення США

Китайська компанія Huawei відреагувала на висунуті американською владою звинувачення у шахрайстві.

«Компанія заперечує, що вона або її дочірня структура, або афільована організація вчинили будь-які з інкримінованих їм порушень законодавства США, зазначених в кожному з пунктів звинувачення», – ідеться в заяві, оприлюдненій у Twitter Huawei.

У Huawei також підкреслили, що не знають, про будь-які злочинні дії фінансового директора компанії Менг Ванчжоу, та сподіваються, що американські суди дійдуть того ж висновку.

На початку року американська розвідка запідозрила компанії Huawei і ZTE в недобросовісних зв'язках із китайським урядом. У Вашингтоні вважають, що за допомогою обладнання компаній китайська влада може збирати дані, що становлять комерційний або військовий інтерес для Пекіна.

Huawei – це один із найбільших у світі виробників телекомунікаційного обладнання і мобільних телефонів. Раніше США внесли компанію в чорний список постачальників обладнання для державного використання. ФБР і ЦРУ також рекомендували американцям не купувати смартфони цих виробників. Від використання інфраструктури Huawei відмовилися в Австралії та Новій Зеландії. Рішення заборонити державні закупівлі обладнання компаній Huawei і ZTE ухвалила також влада Японії.