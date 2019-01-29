У США офіційно висунули звинувачення компанії Huawei

Міністерство юстиції США офіційно висунули звинувачення проти китайської компанії Huawei Technologies Co, її підрозділів та топ-менеджера. Про це 28 січня заявив виконуючий обов’язки генерального прокурора США Метью Вітакер.

Він підкреслив, що влада Китая має притягнути до відповідальності як компанію, так і своїх громадян, які причетні до шахрайських схем.

Офіційній звинувачення стосуються компанії, двох її дочірніх фірм та головного фінансового директора компанії Менг Ванчжоу.

США також вимагають екстрадиції Ванчжоу, звинувативши його у діях, що порушили торговельні санкції США проти Ірану.

На початку року американська розвідка запідозрила компанії Huawei і ZTE в недобросовісних зв'язках із китайським урядом. У Вашингтоні вважають, що за допомогою обладнання компаній китайська влада може збирати дані, що становлять комерційний або військовий інтерес для Пекіна.

Huawei – це один із найбільших у світі виробників телекомунікаційного обладнання і мобільних телефонів. Раніше США внесли компанію в чорний список постачальників обладнання для державного використання. ФБР і ЦРУ також рекомендували американцям не купувати смартфони цих виробників. Від використання інфраструктури Huawei відмовилися в Австралії та Новій Зеландії. Рішення заборонити державні закупівлі обладнання компаній Huawei і ZTE ухвалила також влада Японії.