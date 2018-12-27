Трамп може заборонити бізнесу в США купувати техніку Huawei та ZTE – Reuters

Президент США Дональд Трамп може вже в наступному місяці підписати указ, який заборонить американським компаніям купівлю обладнання китайських виробників Huawei і ZTE. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомих з ситуацією.

У документі міститься припис міністерству торгівлі США заборонити американським компаніям купувати обладнання у закордонних фірм, які становлять «значні ризики для національної безпеки» .Указ Трампа ґрунтується на законі «Про економічні повноваження в разі міжнародних надзвичайних ситуацій», який дозволяє президенту втручатися в питання торгівлі у відповідь на загрози для США.

Як зазначає Reuters, назви китайських компаній не фігуруватимуть в указі. Однак очікується, що в міністерстві торгівлі США документ витлумачать не на користь Китаю. Остаточний текст указу поки не готовий.

На початку року американська розвідка запідозрила Huawei і ZTE в недобросовісних зв'язках із китайським урядом. У Вашингтоні вважають, що за допомогою обладнання компаній китайська влада може збирати дані, що становлять комерційний або військовий інтерес для Пекіна.

Huawei – це один із найбільших у світі виробників телекомунікаційного обладнання і мобільних телефонів. Раніше США внесли компанію в чорний список постачальників обладнання для державного використання. ФБР і ЦРУ також рекомендували американцям не купувати смартфони цих виробників. Від використання інфраструктури Huawei відмовилися в Австралії та Новій Зеландії. Рішення заборонити державні закупівлі обладнання компаній Huawei і ZTE ухвалила також влада Японії.