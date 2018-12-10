Китай закликав США скасувати ордер на арешт фінансової директорки Huawei

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен назвав затримання фінансової директорки китайської компанії Huawei Мен Ванчжоу «надзвичайно кричущим» і закликав США скасувати ордер на арешт. Якщо американська влада цього не зробить, Пекін погрожує іншими кроками.

Китайська влада також викликала посла США у Пекіні, щоб висловити протест через затримання Мен Ванчжоу в Канаді у відповідь на запит Сполучених Штатів.

Днем раніше Китай викликав посла Канади й оголосив аналогічні попередження.

46-річна Мен, яка є дочкою засновника Huawei, була заарештована у канадському Ванкувері за запитом США. Америка вважає, що китайська корпорація намагається обійти торговельні санкції США проти Ірану.

Сполучені Штати звинувачують Huawei у використанні підставної компанії в Гонконгу, щоб продавати до Ірану обладнання в порушення санкцій. На їхню думку, Мен та Huawei обманули американські банки щодо свого бізнесу в Ірані.

Мен наполягає на своїй невинуватості й збирається доводити свою правоту в американському суді, якщо її екстрадують до США.