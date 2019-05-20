Смартфони Huawei можуть залишитися без підтримки Google

Американська компанія Google оголосила про призупинення бізнесу з китайським партнером, компанією Huawei. Про це 20 травня повідомляють світові інформагенції.

Таке рішення означає, що смартфони Huawei можуть залишитися без Google Play і оновлень операційної системи Android, створеної Google для мобільних телефонів та планшетів.

Серед сервісів, які стануть недоступними в нових смартфонах Huawei одразу після купівлі – Gmail, YouTube, браузер Chrome, карти і сам магазин додатків Play Market. Усі ці сервіси можна встановити через apk-файли, але оновлювати програми користувачам доведеться вручну.

Huawei може залишитися також без процесорів Snapdragon, які виробляє інша американська компанія, Qualcomm. Цю проблему китайський телекомунікаційний гігант може вирішити, оскільки Huawei сама є розробником процесорів під брендом HiSilicon.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання від виробників, що становлять загрозу національній безпеці. У документі жодна країна чи компанія не називається, але його одразу назвали націленим саме на Huawei.

Міністерство торгівлі США заявило про внесення продукції китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у «список суб’єктів», який вже назвали «чорним».