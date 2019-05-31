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31 Травень 2019, Київ 16:52
Новини | Політика

Петро Порошенко очолив «Європейську солідарність»

Офіційно Порошенко вступив до партії напередодні, 30 травня

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Петра Порошенка обрали головою партії «Європейська солідарність». Таке рішення ухвалили члени партії на з’їзді 31 травня.

Порошенко донедавна був почесним лідером партії, однак партійний квиток отримав тільки напередодні, 30 травня. У своєм виступі він нагадав, що «Європейська солідарність» – це колишній «Блок Петра Порошенка», який свого часу утворив парламентську коаліцію після виборів до Верховної Ради 2014 року.​

«Це велика честь для мене – очолити політичну силу, яка п’ять років тому не побоялася взяти на себе надзвичайно важкий хрест, велику відповідальність, відповідальність за порятунок країни, що опинилася на самому краю безодні», – заявив він.

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Порошенко анонсував, що список, із яким партія братиме участь у парламентських виборах, буде затверджений на наступному етапі з’їзду, що відбудеться «приблизно за тиждень».

«Країна точно має побачити в ньому нові обличчя, свіжу кров. Частина членів команди (ви, напевно, чули) вже заявили про те, що не претендують на місця в списку, щоб звільнити простір для нових кандидатів. Але наголошую, що люди з досвідом, всупереч моді, в парламенті також потрібні», – сказав новообраний лідер партії.

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У своїй промові він неодноразово підкреслив, що його політична сила працюватиме над збереженням євроінтеграційного курсу України.

«Громадяни України можуть розраховувати на Європейську солідарність як на партію, що гарантує шлях до членства в Євросоюзі та НАТО, яка сама ніколи не зверне з цього шляху. І іншим не дамо звернути, нехай чують», – зазначив він.

24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

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