Петро Порошенко очолив «Європейську солідарність»

Петра Порошенка обрали головою партії «Європейська солідарність». Таке рішення ухвалили члени партії на з’їзді 31 травня.

Порошенко донедавна був почесним лідером партії, однак партійний квиток отримав тільки напередодні, 30 травня. У своєм виступі він нагадав, що «Європейська солідарність» – це колишній «Блок Петра Порошенка», який свого часу утворив парламентську коаліцію після виборів до Верховної Ради 2014 року.​

«Це велика честь для мене – очолити політичну силу, яка п’ять років тому не побоялася взяти на себе надзвичайно важкий хрест, велику відповідальність, відповідальність за порятунок країни, що опинилася на самому краю безодні», – заявив він.

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Порошенко анонсував, що список, із яким партія братиме участь у парламентських виборах, буде затверджений на наступному етапі з’їзду, що відбудеться «приблизно за тиждень».

«Країна точно має побачити в ньому нові обличчя, свіжу кров. Частина членів команди (ви, напевно, чули) вже заявили про те, що не претендують на місця в списку, щоб звільнити простір для нових кандидатів. Але наголошую, що люди з досвідом, всупереч моді, в парламенті також потрібні», – сказав новообраний лідер партії.

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У своїй промові він неодноразово підкреслив, що його політична сила працюватиме над збереженням євроінтеграційного курсу України.

«Громадяни України можуть розраховувати на Європейську солідарність як на партію, що гарантує шлях до членства в Євросоюзі та НАТО, яка сама ніколи не зверне з цього шляху. І іншим не дамо звернути, нехай чують», – зазначив він.

24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.