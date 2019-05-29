Саакашвілі потрібні в Україні не пенсія і не борщ – Дронова

Гості програми «Ваша Свобода»: Вірджінія Дронова, міжнародний секретар партії «Європейська солідарність»; Олександр Доній, народний депутат України VI-VII скликань; Давід Сакварелідзе, колишній заступник генпрокурора України, один із лідерів партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

У Київ з Варшави прибув колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Він вніс до указу президента Петра Порошенка від липня минулого року певні зміни, виключивши положення про втрату Саакашвілі українського громадянства. Напередодні в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода колишній президент Грузії виключав свої політичні амбіції. Мовляв, приїде додому, поспілкується з рідними, покуштує українські страви.

Олександр Лащенко: Пане Доній, як ви вважаєте, Саакашвілі, який перебуває вдома, тобто в Україні, з друзями, їсть борщ з пампушками і не претендує на жодні посади – це правда з його політичним темпераментом?

Бурхливу енергію Саакашвілі ми всі знаємо. Вона була і в Грузії, і в Україні в першу чергу спрямована проти несправедливості

​Олександр Доній: Я стверджував, що будь-який президент, який прийде на місце Порошенка, відразу скасує антиконституційний указ, який свого часу підписав Порошенко з суто своїх політичних міркувань, про ліквідацію указу про надання громадянства. Згідно української Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства! Порошенко пішов казуїстично – не можна позбавляти громадянства, то скасував свій указ по наданню. Якби були претензії до тих, хто надавав громадянство, то були б покарані чиновники. У нас в 12 разів більше працівників Адміністрації президента, аніж у президента Франції. Ці працівники повинні перевіряти усі документи.

Це фактично акт справедливості. Бурхливу енергію Саакашвілі ми всі знаємо. Вона була і в Грузії, і в Україні в першу чергу спрямована проти несправедливості. В його уяві. Іноді я погоджуюся з цією уявою, як в останні часи, коли він був в опозиції до Порошенка, іноді я критикував його. І це підкреслює суто політичну ціль, яку ставив перед собою Порошенко. Поки Саакашвілі був з ним в одній політичній упряжці, то жодних сумнівів в наданні громадянства не було. Як тільки Саакашвілі став його критикувати, відразу з’явився акт про позбавлення його громадянства.

Це різні команди – команда Зеленського і команда Саакашвілі

Не обов’язково, щоб він (Саакашвілі – ред.) ставав депутатом. Але жодних застережень щодо міністерських посад, щодо терміну перебування в громадянстві і на території України немає. Питання: чи потрібно це команді Зеленського? Залучення до виконавчої влади і питання команди – вже питання політичних інтересів. Це різні команди – команда Зеленського і команда Саакашвілі. Залучення не обов’язково Саакашвілі, а людей з оточення Саакашвілі, як, наприклад, Сакварелідзе, до якихось виконавчих органів, вже можливе.

– Пані Дронова, Саакашвілі повернувся. І що?

Вірджінія Дронова: Зараз відбувається реванш і створення димової завіси, яка відволікла б увагу громадськості від насправді важливих речей. А де ж був той «акт справедливості» і взагалі законність, коли було призначено голову Адміністрації президента? Нагадаю, що це люстрована людина! Це шулерство і подвійна гра.

Йому потрібні тут не пенсія і не борщ, а політична активність

Щодо повернення Саакашвілі, то він себе продемонстрував не як політик останнім часом. Він продемонстрував себе як шоумен, який вміє створювати гарне шоу походами по київських дахах.

Для тих, хто інсценізував його повернення, це і потрібно. Ми що, будемо чекати, що він тут буде борщ їсти? Я бувала у столицях країн ЄС – я можу йому порадити: у кожній столиці ЄС є прекрасні українські ресторани, де можна їсти чудовий український борщ і ще кращі пампушки. Йому потрібні тут не пенсія і не борщ, а політична активність.

Політика має специфіку – політика є надзвичайно активною справою, яка діє, майже як наркотик на організм – потрібно постійно, постійно добавляти. Саакашвілі не зміг втриматися і вести спокійний спосіб життя у Нідерландах або у Польщі, йому потрібне продовження цієї активності.

За Зеленським є фігура Коломойського. А для Коломойського «вудити рибу у брудній воді» – його звична справа

Ті, хто його покликав, зацікавлені. Я ніколи не говорю, що це самостійна фігура. За Зеленським є фігура Коломойського. А для Коломойського «вудити рибу у брудній воді» – його звична справа.

Наприклад, сьогодні Тендерний комітет вже затвердив нового голову, який буде управляти «Межигір’ям». І цей голова – людина, яка причетна до табору Партії регіонів. Ми бачимо розгортання реваншизму. Як то кажуть, коли шулери працюють, треба дивитися уважно за руками.

– Пане Сакварелідзе, «Рух нових сил» йде на дочасні вибори, так?

Давід Сакварелідзе (переклад): Я думаю, що в один чудовий день в Україні таки закінчаться політичні репресії. В Україні мільйони людей постраждали через свавілля... Було два улюбленця Петра Порошенка. Один із них був прокурором Києва..., якого люстрували, але сфальшованими судовими рішеннями врятував Порошенко. І інший – Терещук, голова київської поліції. Тому не треба вживати слова «реванш». Оскільки Петро Порошенко, законно обраний президент України, був й серед засновників Партії регіонів.

«Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі і всі наші прихильники мають моральне право і обов’язок брати участь в політичному житті

Замість локшини, яку вішають зараз на вуха людям, люди мають ставити питання. Порошенко і його оточення мають дати відповідь на одне запитання не у зв’язку з тим, чому вони вигнали Саакашвілі, і раптом політичний експерт вирішив заборонити громадянину України займатися політичною діяльністю в Україні. У них в головах 1937 рік. Вони досі в СРСР живуть. Він (Саакашвілі – ред.) успішно все своє життя займався політикою. На відміну від Петра Олексійовича грузинська економіка, де він був, зросла у 2,5 рази. У них був свій генпрокурор, який міг якісніше розслідувати справи щодо тих людей, які повертаються, щодо яких, як з’ясувалося, не було взагалі жодних кримінальних справ. Я маю на увазі Портнова, Хорошковського, Коломойського.

«Рух нових сил» чимало робив для того, щоб Петра Порошенка, свинарчуків-гладковських, Кононенка, ахметових було менше або взагалі не було в українській політиці. «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі і всі наші прихильники мають моральне право і обов’язок брати участь в політичному житті і дійти з нашою програмою і цінностями до кінця.

(Повна версія програми)