Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив із Польщі в інтерв’ю Радіо Свобода, що планує зробити після запланованого повернення в Україну 29 травня. «По-перше, моя родина з усієї Європи з’їжджається. По-друге, з’їм борщу з пампушками. Серйозно. Мені дуже хочеться це зробити. І подивлюсь на новий міст в Києві», – сказав Саакашвілі. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком.