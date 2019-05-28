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28 Травень 2019, Київ 23:13
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Саакашвілі розповів, що зробить після повернення в Україну. Ексклюзив – відео

Саакашвілі розповів, що зробить після повернення в Україну. Ексклюзив – відео
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Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив із Польщі в інтерв’ю Радіо Свобода, що планує зробити після запланованого повернення в Україну 29 травня. «По-перше, моя родина з усієї Європи з’їжджається. По-друге, з’їм борщу з пампушками. Серйозно. Мені дуже хочеться це зробити. І подивлюсь на новий міст в Києві», – сказав Саакашвілі. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком.

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