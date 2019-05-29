Саакашвілі: не піду на жодні вибори, але буду сприяти оновленню політичного класу

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що не братиме участі у виборах, але сприятиме оновленню політичного класу.

«Я сам не піду на жодні вибори, але, звичайно, я буду сприяти та всіляко допомагати повному оновленню політичного класу в Україні, повному позбавленню від бариг, барижників та людей, які грабували Україну. Звичайно, я буду все робити для того, щоб прийшло багато нових людей», – сказав Саакашвілі журналістам після прибуття в аеропорт «Бориспіль» біля Києва.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Наступного дня Саакашвілі прибув зі столиці Польщі Варшави до аеропорту «Бориспіль». Він заявив, що в нього немає жодних політичних амбіцій.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.