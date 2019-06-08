Список «Самопомочі» на виборах до парламенту очолив лідер партії, мер Львова Садовий

Міський голова Львова, лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий очолив список цієї політсили на виборах до Верховної Ради.

З'їзд партії в суботу, 8 червня, затвердив список кандидатів на вибори до парламенту. У першій п'ятірці також депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька, активіст-антикорупціонер Олександра Дрік, харківський волонтер, депутат Харківської обласної ради Тетяна Бідняк і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Шостим у списку йде ветеран АТО, підприємець із Тернополя Віталій Фидрин, під номером 7 – лідер фракції «Самопоміч» у Верховній Раді восьмого скликання Олег Березюк, під номером 8 – підприємець, засновник торгової марки «Моршинська» Микола Кміть, дев'ятою вказана народний депутат від «Самопомочі» Тетяна Острикова. Замикає десятку віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

Загалом у списку 106 кандидатів. Серед них ще кілька місцевих і народних депутатів.

Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.