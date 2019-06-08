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08 Червень 2019, Київ 15:15
Новини | Політика

Список «Самопомочі» на виборах до парламенту очолив лідер партії, мер Львова Садовий

Голова партії «Самопоміч» Андрій Садовий

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Міський голова Львова, лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий очолив список цієї політсили на виборах до Верховної Ради.

З'їзд партії в суботу, 8 червня, затвердив список кандидатів на вибори до парламенту. У першій п'ятірці також депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька, активіст-антикорупціонер Олександра Дрік, харківський волонтер, депутат Харківської обласної ради Тетяна Бідняк і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Шостим у списку йде ветеран АТО, підприємець із Тернополя Віталій Фидрин, під номером 7 – лідер фракції «Самопоміч» у Верховній Раді восьмого скликання Олег Березюк, під номером 8 – підприємець, засновник торгової марки «Моршинська» Микола Кміть, дев'ятою вказана народний депутат від «Самопомочі» Тетяна Острикова. Замикає десятку віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

Загалом у списку 106 кандидатів. Серед них ще кілька місцевих і народних депутатів.

Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.

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