Комбриг, парамедик, спікер ВР: Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності»

Голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на з’їзді партії 9 червня представив першу десятку свого виборчого списку.
Вона виглядає так:
- Експрезидент Петро Порошенко
- Спікер Верховної Ради Андрій Парубій
- Експредставниця України у Мінській тристоронній контактній групі, віцеспікер парламенту Ірина Геращенко
- Командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський
- Співачка і волонтерка Софія Федина
- Політв’язень комуністичного режиму, кримськотатарський громадський діяч, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв
- Засновниця і голова медичного волонтерського батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич
- Ексголова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка
- Заступник голови Меджлісу кримських татар, колишній російський політв’язень Ахтем Чийгоз
- Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе
«Прямо зараз наша дуже потужна, дуже освічена, але оновлена і посилена команда «Європейської солідарності» розпочинає виборчу кампанію. Свято з’їзду та презентаційна частина закінчуються, починається важка і кропітка робота. Завдання для нашої команди – за результатами виборів сформувати потужну фракцію, яка буде обстоювати українські, європейські і євроатлантичні цінності», – прокоментував початок кампанії Порошенко.
9 червня низка політичних сил, в тому числі – партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу», проводять передвиборчі з'їзди.
Протягом останнього тижня свої команди для участі у парламентських виборах представили чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман, колишній кандидат у президенти Ігор Смешко та рок-музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.
Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.
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