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09 Червень 2019, Київ 14:04
Новини | Політика

Комбриг, парамедик, спікер ВР: Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності»

Одна з перших десяти членів партії – волонтерка Яна Зінкевич (на сцені поруч із Петром Порошенком)

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Голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на з’їзді партії 9 червня представив першу десятку свого виборчого списку.

Вона виглядає так:

  • Експрезидент Петро Порошенко
  • Спікер Верховної Ради Андрій Парубій
  • Експредставниця України у Мінській тристоронній контактній групі, віцеспікер парламенту Ірина Геращенко
  • Командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський
  • Співачка і волонтерка Софія Федина
  • Політв’язень комуністичного режиму, кримськотатарський громадський діяч, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв
  • Засновниця і голова медичного волонтерського батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич
  • Ексголова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка
  • Заступник голови Меджлісу кримських татар, колишній російський політв’язень Ахтем Чийгоз
  • Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

«Прямо зараз наша дуже потужна, дуже освічена, але оновлена і посилена команда «Європейської солідарності» розпочинає виборчу кампанію. Свято з’їзду та презентаційна частина закінчуються, починається важка і кропітка робота. Завдання для нашої команди – за результатами виборів сформувати потужну фракцію, яка буде обстоювати українські, європейські і євроатлантичні цінності», – прокоментував початок кампанії Порошенко.

9 червня низка політичних сил, в тому числі – партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу», проводять передвиборчі з'їзди.

Протягом останнього тижня свої команди для участі у парламентських виборах представили чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман, колишній кандидат у президенти Ігор Смешко та рок-музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук представив список своєї партії
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Святослав Вакарчук представив список своєї партії

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Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.

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