Комбриг, парамедик, спікер ВР: Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності»

Голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на з’їзді партії 9 червня представив першу десятку свого виборчого списку.

Вона виглядає так:

Експрезидент Петро Порошенко

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій

Експредставниця України у Мінській тристоронній контактній групі, віцеспікер парламенту Ірина Геращенко

Командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський

Співачка і волонтерка Софія Федина

Політв’язень комуністичного режиму, кримськотатарський громадський діяч, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Засновниця і голова медичного волонтерського батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич

Ексголова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка

Заступник голови Меджлісу кримських татар, колишній російський політв’язень Ахтем Чийгоз

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

«Прямо зараз наша дуже потужна, дуже освічена, але оновлена і посилена команда «Європейської солідарності» розпочинає виборчу кампанію. Свято з’їзду та презентаційна частина закінчуються, починається важка і кропітка робота. Завдання для нашої команди – за результатами виборів сформувати потужну фракцію, яка буде обстоювати українські, європейські і євроатлантичні цінності», – прокоментував початок кампанії Порошенко.

9 червня низка політичних сил, в тому числі – партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу», проводять передвиборчі з'їзди.

Протягом останнього тижня свої команди для участі у парламентських виборах представили чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман, колишній кандидат у президенти Ігор Смешко та рок-музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.