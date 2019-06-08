Чубаров про вибір політсили на виборах до Верховної Ради: «У партії є чітка позиція щодо Криму»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров став третім номером у списку партії «Сила і честь» Ігоря Смешка за її «чітку позицію щодо Криму».

Там, де люди не тільки декларують, а й роблять усе для того, щоб відновити суверенітет України над Кримом, щоб надати Криму статус національної автономії, там завжди ми будемо поруч

«Щоб не було ніякої конспірології: все, що пов'язано зі мною, треба просто пропускати через кримське питання. Там, де люди не тільки декларують, а й роблять усе для того, щоб відновити суверенітет України над Кримом, щоб надати Криму статус національної автономії, там завжди ми будемо поруч. Тут (у партії «Сила і честь» – ред.) для мене дуже чітка позиція щодо Криму», – зазначив він в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

За словами Чубарова, крім Смешка особисто йому пропонували йти на вибори ще дві партії. Назвати їх він відмовився, але додав, що вони прохідні.

Що стосується партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, за списками якої він балотувався в парламент на попередніх виборах, то, за словами Чубарова, вона теж не залишиться без кримськотатарських представників.

«В «Європейську солідарність» ми делегували Мустафу Джемілєва та Ахтема Чийгоза. Сподіваюся, що вони обидва будуть народними депутатами України», – сказав він.

Чубаров також додав, що представники від Меджлісу будуть і в низці інших партій, що візьмуть участь у позачергових парламентських виборах.

Можливо, в списку буде десь Ахтем Сеітаблаєв, можливо, будуть десь молоді волонтери, які займаються питаннями вимушених переселенців

«Деяким партіям ми надали пропозиції щодо їхнього прохання людей творчих, помітних. Можливо, в списку буде десь Ахтем Сеітаблаєв, можливо, будуть десь молоді волонтери, які займаються питаннями вимушених переселенців. Думаю, що ми побачимо кримськотатарські кандидатури в партії Вакарчука обов'язково. І думаю, що побачимо ще в двох партіях, але з ними тривають консультації», – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

У той же час він зазначив, що ні «Опозиційний блок», ні «Опозиційна платформа – «За життя» не контактували з Меджлісом з приводу надання кандидатур до їхніх списків.

«Навіть якщо таке б сталося, ми б не вели з ними ніяких переговорів. Тому що партії, які виключають незалежність, як умову збереження України, і які виключають повернення окупованих територій, нам із ними не однією дорогою», – пояснив він.

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, що достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання і призначив вибори на 21 липня. Це указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.