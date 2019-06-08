Гриценко і Саакашвілі думають, чи не об’єднатися

Лідери партій «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко і «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявили, що обмірковують можливість об’єднати зусилля на майбутніх парламентських виборах, і запитали в соцмережах думки про доцільність такого кроку своїх прихильників.
Гриценко, з’їзд партії якого призначений на 10 червня, нагадав у фейсбуці, що на сьогодні вона вже об’єдналася «в єдину команду з трьома проукраїнськими проєвропейськими партіями»: «Народний контроль» Дмитра Добродомова, «Рідна країна» Миколи Томенка і Європейською партією України Миколи Катеринчука. За його словами, багато з його прихильників пропонують об’єднатися і з «Рухом нових сил» Саакашвілі.
«Хочу виступити з ініціативою – об’єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об’єднати наших виборців. Як ви думаєте, створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах – на користь Україні?» – запитав Гриценко своїх прихильників.
Саакашвілі, у свою чергу, процитувавши у фейсбуці цей допис Гриценка, заявив своїм прихильникам, що питає їх щодо такої пропозиції. Він нагадав, що раніше саме на підставі думок своїх прихильників відмовився від співпраці з партією «Удар» Віталія Кличка.
На кілька годин раніше 8 червня Саакашвілі виступив із заявою, що його партія – яка офіційно ще не зареєстрована і не існує юридично – йде на вибори самостійно.
Попереднього дня, 7 червня, він заявив, що вирішив не приставати на пропозицію Кличка йти разом на вибори, при цьому ставши головою партії «Удар» із тим, що Кличко залишився б її лідером. За його словами, таким чином він вчинив, відреагувавши на численні коментарі на його попереднє звернення з приводу цієї пропозиції, – попри те, що він не має близько 200 тисяч доларів, необхідних, як заявив Саакашвілі, для реєстрації партії, і не збирається звертатися до олігархів.
Наразі на 21 липня заплановані позачергові вибори парламенту України, відповідно до указу нового президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції. В разі, якщо він був би визнаний неконституційним, чергові вибори мали б відбутися 27 жовтня.
За даними останніх опитувань, у разі проведення виборів «найближчої неділі» партія Гриценка могла б претендувати на 2–3,5 відсотка голосів опитаних, партія Кличка – на кілька десятих відсотка. Сили Добродомова, Томенка і Катеринчука також підтримують малі частки відсотка опитаних виборців. Партія Саакашвілі в опитуваннях не з’являється окремим рядком.
Заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України за списком партії Святослава Вакарчука «Голос»
«В політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні», – зазначив Сергій Рахманін щодо свого рішення йти в політику.
В журналістиці він понад 30 років, останні 20 – у «Дзеркалі тижня».
8 червня партії «Голос» проводить свій з'їзд.
Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.
Міський голова Львова, лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий очолив список цієї політсили на виборах до Верховної Ради.
З'їзд партії в суботу, 8 червня, затвердив список кандидатів на вибори до парламенту. У першій п'ятірці також депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька, активіст-антикорупціонер Олександра Дрік, харківський волонтер, депутат Харківської обласної ради Тетяна Бідняк і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.
Шостим у списку йде ветеран АТО, підприємець із Тернополя Віталій Фидрин, під номером 7 – лідер фракції «Самопоміч» у Верховній Раді восьмого скликання Олег Березюк, під номером 8 – підприємець, засновник торгової марки «Моршинська» Микола Кміть, дев'ятою вказана народний депутат від «Самопомочі» Тетяна Острикова. Замикає десятку віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.
Загалом у списку 106 кандидатів. Серед них ще кілька місцевих і народних депутатів.
Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.
Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» йде на вибори до Верховної Ради самостійно. Про це колишній президент Грузії та екскерівник Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.
«Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно», – сказав він.
За словами Саакашвілі, його партія відрізняється від інших «і ідеями, і драйвом, і енергією». «Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна», – сказав він.
Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, додав, що приїхав сюди «не в політичні ігри грати і за посадами ганятися».
«Щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед, ... ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося», – додав Міхеїл Саакашвілі.
Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.
Партія «Сила та честь» Ігоря Смешка на своєму з’їзді у Києві офіційно оголосила про свій похід на позачергові парламентські вибори. Також оприлюднені прізвища першої десятки кандидатів.
До неї увійшли:
1. Ігор Смешко
2. Олена Сотник
3. Рефат Чубаров
4. Іван Мірошниченко
5. Володимир Замана
6. Ольга Романюк
7. Андрій Гайдуцький
8. Ірина Сисоєнко
9. Володимир Тимошенко
10. Анатолій Макаренко
«Наша місія привести справжніх патріотів і професіоналів до всіх гілок влади. Туди повинні прийти ті, хто відразу зможе почати працювати в цьому законодавчому органі. Бо не буде жодної хвилини на навчання», – наголосив голова партії Ігор Смешко.
За його словами, «Сила та честь» є політичною силою консервативної демократії, яка «хоче бути гімном середнього класу України».
На з’їзді партії також був присутній один із засновників Партії регіонів Володимир Семиноженко. У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що теж іде по списку парії Смешка до Верховної Ради.
Серед присутніх був і Михайло Поживанов – екс-заступник міністра економіки та колишній народний депутат.
Співаки Світлана і Віталій Білоножки також прийшли на з’їзд. Останній не відкинув того, що може балотуватися у Раду по списку Смешка (на мажоритарку «грошей не вистачає»), але поки що, каже, що таких пропозицій не отримував.
Журналісти Олеся Бацман та Дмитро Гордон, який є нині головою штабу партії «Сила та честь», у коментарі Радіо Свобода підтвердили, що в політику не мають наміру іти, а лише допомагають Ігорю Смешку, як доброму знайомому.
Також Дмитро Гордон у коментарі Радіо Свобода зазначив, що радив Смешку «4-5 кандидатур» до списку. Зокрема, Рефата Чубарова та Олену Сотник.
Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.
Відомий телеведучий і шоумен Сергій Притула повідомив, що балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України за списком партії Святослава Вакарчука «Голос».
Про це він заявив у відеозверненні на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.
«Я хочу щоб мої діти жили і працювали в цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля. Я відчуваю себе достатньо фінансово незалежним чоловіком для того, щоб гарантувати, що мій похід до парламенту не є спробою заробити додатковий карбованець. І головна мотивація – це команда, із якою я іду на ці парламентські вибори. Я перший раз за майже 38 років готовий поставити свою репутацію на шальки терезів. З цією командою я впевнений в тому, що те, як я бачу, як має розвиватися країна, можна це реалізувати», – зазначив він, пояснюючи своє рішення йти в політику.
А про саму партію «Голос» він сказав: «Ви не знайдете колишніх народних депутатів. Ви не побачите там людей, які збираються лобіювати інтереси якихось олігархів чи фінансових промислових груп. Є достатні фахівці з юриспруденції, з інвестицій, з медицини, з освіти».
Сергій Притула також повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на 30-е місце у виборчому списку, хоча той пропонував йому місце у першій десятці. Таким чином, щоб Притула потрапив до парламенту, партія має набрати понад 13% голосів виборців.
Сьогодні, 8 червня, відбудеться з’їзд партії «Голос».
Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.
Народний депутат Віктор Бондар заявив, що склав із себе повноваження голови партії «Відродження» і вийшов з цієї політичної сили. Як повідомив він у Facebook, відповідні документи вже зареєстровані у Міністерстві юстиції.
«Сьогодні ми побачили бажання окремих депутатів і членів партії об’єднатись з «Опозиційнім блоком». Абсолютна більшість депутатів підтримують мою думку і не ввійшли до складу цього об’єднання. По суті, відбулось об’єднання політиків і капіталу півдня і сходу країни. Це не мій шлях», – заявив Бондар.
Він зазначив, що не бачить «об’єднання України» довкола «Опозиційного блоку».
«Це більше схоже на відродження Партії регіонів і це точно не мій вибір», – додав він.
7 червня лідер «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул повідомив, що «Опозиційний блок», «Наші», «Відродження», «Партія миру та розвитку» і «Довіряй справам» об’єдналися для участі в парламентських виборах. Представники партій підписали меморандум про співпрацю під час зустрічі на Пішохідному мосту в Києві.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
Позафракційний народний депутат Світлана Заліщук заявила, що піде на вибори в Раду по мажоритарному округу.
«Мажоритарка, так мажоритарка. Друзі, я наважилася і піду на парламентські вибори по мажоритарному округу. Самовисуванкою», – написала Заліщук у Facebook.
Вона закликала партії «Голос», «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Сила людей» та «Демократичний альянс» визначатися з єдиними демократичними кандидатами в мажоритарних округах й «уникнути конкуренції там, де вона допоможе проходу негідникам».
6 червня лідер «Демальянсу» Василь Гацько заявив, що «об'єднання демократичних сил на дострокових виборах не буде», а його партія не братиме участі в парламентських виборах.
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повідомив, що ухвалив рішення не приставати на пропозиціюмера Києва і лідера партії «УДАР» Віталія Кличка йти разом на дострокові парламентські вибор та очолити партію «УДАР».
«Було багато тисяч коментарів на моє відео, і я вас почув. І попри те, що Віталій Кличко зробив дуже достойну пропозицію, нам не варто йти у цей союз, тому що в нас є чітка ідеологія і чітке розуміння, чіткі принципи…Будемо йти окремою колоною, і я буду допомагати новим людям, в силу своїх можливостей», – сказав Саакашвілі у відеозверненні на Facebook.
Він зазначив, що для того, аби його партія «Рух нових сил» була зареєстрована і провела з’їзд, потрібно близько 200 тисяч доларів.
«Звісно, у мене таких грошей немає, щоб їх зібрати. І я не збираюся звертатися до ніяких олігархів…Але будемо прориватися через цю систему», – сказав Саакашвілі.
Напередодні Саакашвілі обіцяв після консультацій з громадськістю ухвалити «дуже швидко» рішення щодо пропозиції Кличка.
4 червня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «УДАР» збирається взяти участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля політичній команді Міхеїла Саакашвілі. Кличко, зокрема, запропонував Міхеїлу Саакашвілі стати головою партії.
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.
Невідомі спалили машину активіста київського осередка партії «Сила людей» Андрія Бєляєва. Про це повідомив він сам, оприлюднивши відео, на якому видно рештки згорілого автомобіля.
«Ось так виглядає моє авто сьогодні», – каже активіст, піднімаючи чорну плівку, якою вкрито машину.
На автостоянці згоріли ще кілька машин. Бєляєв стверджує, що попередньо в ЗМІ з’явилася версія про займання складу, однак сам він цю інформацію спростовує і заявляє про умисний підпал автомобільної стоянки в кількох місцях.
Сам Бєляєв пов’язує підпал зі своєю політичною діяльністю і звинувачує у причетності до нього поліцію. У правоохоронних органах Києва заяви Бєляєва наразі не коментували.
«Чому це сталося? Скоріш за все, через нашу байдужість до того, що відбувається», – прокоментував активіст.
Він додав, що викликав на місце слідчо-оперативну групу. Радіо Свобода не змогло наразі зв’язатися з поліцією Києва з приводу цього інциденту.
У партії «Сила Людей» підпал розцінили як тиск на Бєляєва у зв’язку з його планами балотуватися до Верховної Ради (на сайті Центральної виборчої комісії він ще не зареєстрований як кандидат).
«Партія Сила Людей розцінює такі дії як тиск на кандидата у народні депутати України Андрія Бєляєва, так і на всю партію Сила Людей. Ми закликаємо правоохоронні органи працювати, а не імітувати свою професійну діяльність!» – йдеться в заяві партії.
У вересні 2018 року в Одесі стався замах на активіста «Сили людей» Олега Михайлика – в нього стріляли. Згодом Михайлика прооперували в Німеччині.
Партії «Опозиційний блок», «Наші», «Відродження», «Партія миру та розвитку» й «Довіряй справам» об’єдналися для участі в парламентських виборах, повідомив лідер «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook.
«Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні «реформи», – розповів Вілкул.
Представники партій підписали меморандум про співпрацю під час зустрічі на Пішохідному мості в Києві.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив дев’ятьох членів своєї партії «Українська стратегія Гройсмана», які разом із ним очолять партійний список.
«Я хочу представити вам першу десятку нашої команди, яка має досвід, розуміння і яка здатна досягати успіхів», – прокоментував він, перш ніж озвучити цей перелік.
Список партії «Українська стратегія Гройсмана» очолюють:
Про свій намір брати участь у парламентських виборах на чолі власної політичної сили Володимир Гройсман заявив 24 травня.
30 травня Верховна Рада не підтримала заяву Гройсмана про відставку з посади голови уряду.
Політична партія президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішила організувати свій з’їзд у ботанічному саду імені Гришка у Києві, повідомила її прес-служба.
«У суботу, 8 червня, о 12:00, розпочнеться з’їзд політичної партії «Слуга народу». На ньому буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії «Слуга народу» у загальномандатному та одномандатних округах», – йдеться в повідомленні.
Чому запланували влаштувати політичний захід у зазвичай людному громадському місці у вихідний день, в партії не вказують.
На сайті ботсаду також відсутня інформація, чи будуть діяти обмеження на вхід відвідувачів 8 червня.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
29 травня президентська партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради. Він мав тривати до 2 червня. У партію кликали готових «діджиталізувати суспільство та підтримувати курс президента».
«Народний фронт» заявляє, що надав Конституційному суду України докази існування коаліції у Верховній Раді. У політичній силі наголошують, що коаліція юридично і фактично існувала, тому президент України Володимир Зеленський не мав права достроково припиняти повноваження парламенту.
«Хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII-го скликання, яка складалася як з депутатських фракцій, до якої також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року, і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів», – сказав народний депутат Ігор Алексєєв.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.
Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.
11 червня велика палата Конституційного суду планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі пообіцяв після консультацій з громадськістю ухвалити «дуже швидко» рішення щодо пропозиції мера Києва і лідера партії «УДАР» Віталія Кличка йти разом на дострокові парламентські вибори.
«Я хочу вашу думку, щоб це не вирішувалося кулуарно, як зазвичай, хто з ким домовився поміж собою. А давайте ви скажіть мені, як буде краще, і звісно, я послухаю усі ваші аргументи, і дуже швидко разом з вами ухвалю остаточне рішення», – сказав Саакашвілі у відеозверненні.
Він зазначив, що постав перед дилемою, коли, з одного боку, він і його політична сила «Рух нових сил» можуть взагалі опинитися поза виборами, а з іншого – він не хоче разом йти на вибори, поки в партії «УДАР» є «багато людей, які до останнього моменту були з Порошенком», а також ті, що «замішані в корупції, і від яких треба повністю відмежуватися».
«Якщо йти в партію «УДАР», то цю партію треба міняти фундаментально… Якщо ми зараз не пристаємо на цю пропозицію, то моя команда «Руху нових сил» взагалі може опинитися поза виборами. Це теж вибір. Просто я розумію, що президентові Зеленському зараз треба допомагати. Його неуспіх рівноцінний неуспіху України. Я, якщо, не дай Боже, у нього не вийде, то не вийде і в України», – сказав Саакашвілі.
4 червня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «УДАР» збирається взяти участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля політичній команді Міхеїла Саакашвілі. Кличко, зокрема, запропонував Міхеїлу Саакашвілі стати головою партії.
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко до Міністерства юстиції України щодо внесення змін до статуту партії, повідомляє прес-служба суду.
«Суд просять визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, яка, на думку позивача, полягає у створенні штучних перешкод для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про партію», – йдеться в повідомленні.
За даними суду, позивач просить зобов’язати державного реєстратора здійснити реєстрацію змін до даних про Прогресивну соціалістичну партію в частині статуту, програми та складу керівних органів.
«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – вказали в суді.
Водночас на сайті партії Вітренко розміщене звернення до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити «доступ до правосуддя для участі в дострокових парламентських виборах».
«З боку Міністерства юстиції України щодо ПСПУ проводиться політика дискримінації і політичних репресій з метою недопущення нашої партії до участі в будь-яких виборчих кампаніях», – йдеться у зверненні.
У Мін’юсті таких закидів Вітренко і її партії наразі не коментували.
Сайт Міністерства юстиції повідомляє, що Прогресивна соціалістична партія України, керівником якої вказана Наталія Вітренко, є в списку зареєстрованих у встановленому законом порядку політичних партій станом на 1 січня 2019 року. Дата реєстрації – 9 липня 1996 року.
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «УДАР» збирається взяти участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об‘єднати зусилля політичній команді екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Про це Кличко заявив у відеозверненні в соціальній мережі Facebook.
«Ті демократичні сили, які керуються не власними амбіціями, а мають досвід практичної роботи і змін, повинні об’єднати свої зусилля. Задля швидких і ефективних перетворень в країні. Я бачив сьогодні звернення Міхеїла Саакашвілі, політичній силі якого створили перешкоди для участі у виборах. Тому я готовий підставити своє політичне плече. Переконаний, такий наш союз подвоїть зусилля заради перетворень в країні. І разом маємо план змін і людей, які здатні їх втілити», – сказав лідер партії «УДАР».
Кличко зазначив, що він залишиться лідером партії «УДАР», а Міхеїлу Саакашвілі пропонує стати головою партії.
Саакашвілі поки ніяк не відреагував на пропозицію.
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.
Велика палата Конституційного суду України на своєму засіданні розглянула питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Як йдеться в повідомленні прес-служби КСУ, палата вирішила, що у формі усного провадження розгляне цю справу як невідкладну 11 червня о 10-й годині.
Повідомляється, що саме 11 червня відбудеться відкрита частина пленарного засідання великої палати КСУ щодо розгляду президентського указу про розпуск парламенту і дочасні вибори.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.
Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.
Міський голова Харкова Геннадій Кернес заперечує, що олігарх Ігор Коломойський консультує чи фінансує партію «Довіряй ділам», створену ним та мером Одеси Геннадієм Трухановим.
«Я спростовую цю інформацію і не підтверджую. Ніхто нас не фінансує», – наголосив він у відповідь на запитання журналістів проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».
При цьому мер Харкова вкотре наголосив, що 15 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, приїжджав до ізраїльського офісу Коломойського винятково, щоб випити кави.
«По-перше, я був в Ізраїлі не у Ігоря Коломойського, а у лікарів. Це перше. А, по-друге, те, що я з ним зустрічався, я не відмовляюся. Ми випили кави та й все. Не було часу це (політичні питання – ред.) обговорювати», – зазначив Кернес.
На запитанні, яким саме чином нова партія збирається подолати 5-відсотковий бар’єр на позачергових виборах до Ради, зв’язок із Кернесом раптово обірвався. Журналісти «Ньюзрум» кілька разів намагались відновити його, але безрезультатно.
2 червня в Харкові відбувся з’їзд партії «Довіряй ділам». Кернес був обраний головою, мер Одеси Геннадій Труханов – співголовою політичної сили.
Серед інших ініціаторів створення партії та учасників з’їзду є міські голови Ужгорода, Кропивницького, Чугуєва, Бахмута та інших міст, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.
Раніше Ігор Коломойський заявляв, що консультує новий політичний проект.
Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.
Центральна виборча комісія України затвердила розподіл коштів держбюджету на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів 21 липня на майже 2 мільярди гривень.
«Видатки ЦВК складають 406 мільйонів 802 тисячі 43 гривні. На окружні виборчі комісії розподілено 51 мільйон 172 тисячі 292 гривні, на дільничні виборчі комісії – 1 мільярд 220 мільйонів 431 тисяч 103 гривні. Разом з тим розподілом передбачено резерв коштів, який складає 271 мільйон 214 тисяч 562 гривні. Також затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів», – йдеться в Facebook-повідомленні ЦВК.
Крім того, у комісії повідомили, що сьогодні на засіданні були зареєстровані 11 кандидатів у народні депутати, які балотуються як самовисуванці.
24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
Мер Харкова, новообраний голова партії «Довіряй справам» Геннадій Кернес заявив, що його політична партія хоче бути в коаліції з «новою владою».
«Якщо ми не чужі для нової влади – а ми збираємося тільки допомагати новій владі – ми, напевно, звичайно, хочемо бути в коаліції», – цитує Кернеса агентство «Інтерфакс-Україна».
2 червня в Харкові відбувся з’їзд партії «Довіряй справам». Кернес був обраний головою, мер Одеси Геннадій Труханов – співголовою політичної сили.
Серед інших ініціаторів створення партії та учасників з'їзду є міські голови Ужгорода, Кропивницького, Чугуєва, Бахмута та інших міст, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов
Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.
Політична партія «Слуга народу», висуванцем якої є президент Володимир Зеленський, назвала недостовірними повідомлення, що з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року.
«Недійсною є інформація про те, що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня: позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу» прийняв відповідне рішення 21 травня. Цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії «Слуга Народу». Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим у повній мірі виконав всі вимоги чинного законодавства», – ідеться в повідомленні партії в мережі Facebook.
Раніше частина коментаторів заявляла, що попередній голова партії «Слуга народу» Іван Баканов був призначений на посаду першого заступника голови СБУ, не склавши повноважень голови політичної сили, і нібито через це партія не має тепер керівника з правом підпису, який міг би скликати партійний з’їзд перед достроковими виборами до парламенту 21 липня.
Міські голови Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов очолили партію «Довіряй справам», з'їзд якої відбувся 2 червня в Харкові. Кернес був обраний головою, Труханов – співголовою політичної сили, яка оголосила про намір брати участь у дострокових парламентських виборах 21 липня.
Серед інших ініціаторів створення партії та учасників з'їзду є міські голови Ужгорода, Кропивницького, Чугуєва, Бахмута та інших міст, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, повідомляє харківське видання «Медіапорт», яке вело текстову трансляцію з'їзду.
Перед початком з’їзду партії біля будівлі Палацу спорту опоненти Кернеса влаштували акцію протесту, згодом частина учасників протесту повалила погруддя радянського маршала Жукова за кількасот метрів від місця з'їзду. Міський голова Харкова заявив, що пам'ятник буде відновлений.
Петра Порошенка обрали головою партії «Європейська солідарність». Таке рішення ухвалили члени партії на з’їзді 31 травня.
Порошенко донедавна був почесним лідером партії, однак партійний квиток отримав тільки напередодні, 30 травня. У своєм виступі він нагадав, що «Європейська солідарність» – це колишній «Блок Петра Порошенка», який свого часу утворив парламентську коаліцію після виборів до Верховної Ради 2014 року.
«Це велика честь для мене – очолити політичну силу, яка п’ять років тому не побоялася взяти на себе надзвичайно важкий хрест, велику відповідальність, відповідальність за порятунок країни, що опинилася на самому краю безодні», – заявив він.
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Порошенко анонсував, що список, із яким партія братиме участь у парламентських виборах, буде затверджений на наступному етапі з’їзду, що відбудеться «приблизно за тиждень».
«Країна точно має побачити в ньому нові обличчя, свіжу кров. Частина членів команди (ви, напевно, чули) вже заявили про те, що не претендують на місця в списку, щоб звільнити простір для нових кандидатів. Але наголошую, що люди з досвідом, всупереч моді, в парламенті також потрібні», – сказав новообраний лідер партії.
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У своїй промові він неодноразово підкреслив, що його політична сила працюватиме над збереженням євроінтеграційного курсу України.
«Громадяни України можуть розраховувати на Європейську солідарність як на партію, що гарантує шлях до членства в Євросоюзі та НАТО, яка сама ніколи не зверне з цього шляху. І іншим не дамо звернути, нехай чують», – зазначив він.
24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
У Національній поліції України повідомили, що в перебігу нинішньої виборчої кампанії найбільш поширеним порушенням є підкуп виборців – 12 зареєстрованих фактів. Як йдеться на сайті відомства, також правоохоронці зареєстрували по одному факту незаконної агітації та пошкодження майна.
«Упродовж минулої доби до органів поліції надійшло одне повідомлення, пов’язане з виборами. Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 14 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Відтак вісім повідомлено надійшло у Луганській області, два – в Одеській та по одному у Вінницькій, Рівненській, Дніпропетровській та Сумській областях», – йдеться в повідомленні.
За даними поліції, щодо двох фактів відкриті кримінальні провадження, тривають слідчі дії.
24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
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