«Будемо йти окремою колоною» – Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повідомив, що ухвалив рішення не приставати на пропозиціюмера Києва і лідера партії «УДАР» Віталія Кличка йти разом на дострокові парламентські вибор та очолити партію «УДАР».

«Було багато тисяч коментарів на моє відео, і я вас почув. І попри те, що Віталій Кличко зробив дуже достойну пропозицію, нам не варто йти у цей союз, тому що в нас є чітка ідеологія і чітке розуміння, чіткі принципи…Будемо йти окремою колоною, і я буду допомагати новим людям, в силу своїх можливостей», – сказав Саакашвілі у відеозверненні на Facebook.

Він зазначив, що для того, аби його партія «Рух нових сил» була зареєстрована і провела з’їзд, потрібно близько 200 тисяч доларів.

«Звісно, у мене таких грошей немає, щоб їх зібрати. І я не збираюся звертатися до ніяких олігархів…Але будемо прориватися через цю систему», – сказав Саакашвілі.

Напередодні Саакашвілі обіцяв після консультацій з громадськістю ухвалити «дуже швидко» рішення щодо пропозиції Кличка.

4 червня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «УДАР» збирається взяти участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля політичній команді Міхеїла Саакашвілі. Кличко, зокрема, запропонував Міхеїлу Саакашвілі стати головою партії.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.