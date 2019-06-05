Саакашвілі пообіцяв «дуже швидко» ухвалити остаточне рішення щодо пропозиції Кличка

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі пообіцяв після консультацій з громадськістю ухвалити «дуже швидко» рішення щодо пропозиції мера Києва і лідера партії «УДАР» Віталія Кличка йти разом на дострокові парламентські вибори.

«Я хочу вашу думку, щоб це не вирішувалося кулуарно, як зазвичай, хто з ким домовився поміж собою. А давайте ви скажіть мені, як буде краще, і звісно, я послухаю усі ваші аргументи, і дуже швидко разом з вами ухвалю остаточне рішення», – сказав Саакашвілі у відеозверненні.

Він зазначив, що постав перед дилемою, коли, з одного боку, він і його політична сила «Рух нових сил» можуть взагалі опинитися поза виборами, а з іншого – він не хоче разом йти на вибори, поки в партії «УДАР» є «багато людей, які до останнього моменту були з Порошенком», а також ті, що «замішані в корупції, і від яких треба повністю відмежуватися».

«Якщо йти в партію «УДАР», то цю партію треба міняти фундаментально… Якщо ми зараз не пристаємо на цю пропозицію, то моя команда «Руху нових сил» взагалі може опинитися поза виборами. Це теж вибір. Просто я розумію, що президентові Зеленському зараз треба допомагати. Його неуспіх рівноцінний неуспіху України. Я, якщо, не дай Боже, у нього не вийде, то не вийде і в України», – сказав Саакашвілі.

4 червня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «УДАР» збирається взяти участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля політичній команді Міхеїла Саакашвілі. Кличко, зокрема, запропонував Міхеїлу Саакашвілі стати головою партії.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.