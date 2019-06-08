Журналіст Сергій Рахманін балотуватиметься до парламенту за списком партії «Голос»

Заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України за списком партії Святослава Вакарчука «Голос»

«В політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні», – зазначив Сергій Рахманін щодо свого рішення йти в політику.

В журналістиці він понад 30 років, останні 20 – у «Дзеркалі тижня».

8 червня партії «Голос» проводить свій з'їзд.

Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.