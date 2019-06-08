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08 Червень 2019, Київ 18:19
Новини | Політика

Журналіст Сергій Рахманін балотуватиметься до парламенту за списком партії «Голос»

Журналіст Сергій Рахманін (ліворуч) і голова партії «Голос» Святослав Вакарчук

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Заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України за списком партії Святослава Вакарчука «Голос»

«В політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні», – зазначив Сергій Рахманін щодо свого рішення йти в політику.

В журналістиці він понад 30 років, останні 20 – у «Дзеркалі тижня».

Сергій Рахнанін
Сергій Рахнанін

8 червня партії «Голос» проводить свій з'їзд.

Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.

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