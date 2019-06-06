«Не треба використовувати слово «плагіат» – Порошенко про промову Зеленського в Брюсселі

Колишній президент України Петро Порошенко прокоментував ситуацію з подібністю тез у промові нинішнього президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і свого виступу на з’їзді партії «Європейська солідарність», передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У переговорах було чітко зазначено і я повністю підтримую сказану фразу з приводу необхідності співпраці з НАТО. І це абсолютно серйозно, це не тролінг, не потрібно використовувати слово «плагіат» або «не плагіат»... Я хочу зазначити, що ці слова народилися в моєму офісі, і, по-друге, я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і з приводу інтеграції в НАТО, і з приводу інтеграції в ЄС», – сказав Петро Порошенко.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав подібність промови Зеленського і Порошенка «комедійною банальною історією».

5 червня прес-секретар колишнього президента України Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті під час його брифінгу президентом Європейської ради Дональдом Туском і заявив, що той «поцупив» частину промови Порошенка на з’їзді партії «Європейська солідарність».

Заступник голови Адміністрації президента Зеленського з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування.