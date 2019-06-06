Клімкін назвав «комедійною банальною історією» подібність промов Зеленського та Порошенка

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав «комедійною банальною історією» подібність промов президента України Володимира Зеленського та екс-президента Петра Порошенка.

«Це така кумендно-комедійна банальна історія. Звичайно, тут багато теж забавної непотрібної політики», – сказав Клімкін в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, Міністерство закордонних справ України готувало набір ключових тез із європейської інтеграції України, які були передані в Адміністрацію президента для святкування Дня Європи 18 травня, за два дні до інавгурації президента України Володимира Зеленського.

«Насправді деякі з цих тез вклали для того, оскільки вони дуже важливі для наших міжнародних партнерів, щоб вони прозвучали під час першого візиту (Володимира Зеленського – ред.). Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду. Як на мене, ця історія – певна «підстава» для БПП, або, як вона називається, «Європейської солідарності», оскільки одні й ті ж тези були використані... Звичайно, можна посміятися, можна наповнитися відчуттям гордості, що всім потрібен МЗС, і ключові тези МЗС», – заявив Клімкін.

Він додав, що «ніхто не може в новій адміністрації стежити за якимись політичними виступами».

«Тому я б поставився до цього з гумором і іронією. Важливо, що ці тези – правильні, але написані вони в МЗС, вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо – це такі політичні емоції на політичних перегонах. Це, з одного боку, розважає, а з іншого - сумно, люди могли б займатися чимось іншим і більш корисним. Але МЗС всім потрібен...» – додав Клімкін.

5 червня прес-секретар колишнього президента України Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті під час його брифінгу президентом Європейської ради Дональдом Туском і заявив, що той «поцупив» частину промови Порошенка на з’їзді партії «Європейська солідарність».

Заступник голови Адміністрації президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування.