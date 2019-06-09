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09 Червень 2019, Київ 18:41
Новини | Політика

Гендиректор «1+1» про свою участь у виборах: з «плюсів» до завершення кампанії не йду

Ткаченка цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика

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Генеральний директор медіахолдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко не планує залишати свою посаду, попри участь у виборах до Верховної Ради за списками партії «Слуга народу».

«З «плюсів» до завершення виборчої кампанії нікуди не йду, редакційна політика та менеджмент у нас давно розділені», – написав Ткаченко у Facebook.

Він розповів, що його цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика.

9 червня в Києві відбувся з’їзд партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу». Ткаченко під дев’ятим номером потрапив до виборчого списку партії на дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня.

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