Коломойський не готовий робити ставку тільки на «Слугу народу» – Якубін

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Якубін, політичний експерт; Юрій Лісничий, політичний експерт, директор Інституту аналізу і прогнозування.

«Опозиційна платформа – За життя» (група Рабіновича-Бойка-Медведчука) не буде йти на вибори разом із «Опозиційним блоком» (групою Ахметова). Саме Рінат Ахметов нібито був проти об'єднання, хоч «За життя», за останніми соцопитуваннями, має шанс отримати близько 11% голосів виборців.

Віталій Портников: Панове, чому люди, які завжди були в одній великій політичній силі, до 2014 року правлячої політичної сили, не можуть знайти спільної мови в ситуації, коли їм зараз явно не світить перемога на виборах і об’єднання має створити якусь синергію проросійських, скажемо так, політичних сил?

Відбувається об’єднання так званої «партії мерів», і умовної група Ахметова з прицілом попрацювати з владою

​Юрій Лісничий: Тут питання радше того, чи готовий Ахметов бути у підвішеному стані, не працювати з владою. Об’єднання, яке відбувається, так званої «партії мерів», (Труханов, Кернес, Мураєв) і умовної група Ахметова (Новінський і інші), вони об’єднуються з прицілом попрацювати з владою. Як Ахметов, який працював із владою, починаючи з Януковича, з Порошенком (знаємо «роттердами», інші речі), а зараз, якщо відійти в опозицію, як мінімум, «Роттердам» закривається і «новий «Роттердам» не відкривається під якоюсь умовною назвою, плюс всі ті удари, які пов’язані з опозицією до влади. Думаю, що Ахметов не пристав на таку ідею.

А те, що відбувається в «Опозиційній платформі – За життя», то там Медведчук, умовний Фірташ з Бойком і так далі та Льовочкін, у них немає все ж таки такої зав’язки на адмінресурс, необхідності робити бізнес із владою. Вони вже звикли до такої ролі. У Фірташа власна доля в Австрії. І перспективи там аж до видачі в США 25 червня. А Льовочкін, Бойко налаштовані «грати у довгу». І їх переговорчики, компроміси з владою, очевидно, не влаштовують.

Ахметівська частина «Опоблоку» була більшою мірою орієнтована на бізнес і на владу. Це впливало на контекст президентської виборчої кампанії

​Олексій Якубін: Якщо говорити про «Опозиційну платформу – За життя» Бойка, у нього було три ключові кита. Частково їх розділяла б і ахметівська частина «Опоблоку». Ідея про активний нейтралітет, типу Австрії або Фінляндії. Це повернення до соціальної держави через зниження в тому числі тарифів. І ідея мультикультуралізму з приводу відмінної гуманітарної політики.

Проблеми є на персональному рівні. Одна із проблем – це бізнесорієнтація. Ахметівська частина «Опоблоку» була більшою мірою орієнтована на бізнес і на владу. Це впливало на контекст президентської виборчої кампанії. Їх політичне виживання у єдності. Тим більше, соціологія показує, якби вони об’єдналися, була би синергія до 15%.

Але знову почали грати оці інтриги. По-перше, позиція Ріната Ахметова. Він не готовий до такого об’єднання. Старі образи лишаються. По-друге, я не виключаю, що тут є спроба деякою мірою дати сигнал в тому числі Зеленському. «Слуга народу» має свого виборця і на півдні, і на сході. Це багато в чому виборець і «Опозиційної платформи». Якби вони об’єдналися, то навряд чи цей виборець був би готовий знову голосувати за партію того ж Зеленського. А так це дає такий нібито пас у сторону Банкової теперішньої.

І Новинський, і Колесніков збираються всі йти по мажоритарці. По списку немає сенсу йти – рейтинги на рівні погрішності. А Коломойський не готовий робити ставку тільки на «Слугу народу»

Плюс цікаве об’єднання, яке ми чуємо сьогодні, по факту «Довіряй ділам», «Відродження» – ця група теж багато в чому пов’язана з Коломойським. Це спроба зробити певний альянс для відтягування частини голосів на півдні і сходу від «Опозиційної платформи» в рамках цього проекту. Можливо, з розрахунком, що це допоможе тій же «Слузі народу» отримати більше.

Але, скоріш за все, проект, який вони сьогодні намагаються створити («Наші», партія Новинського) буде орієнтований на те, щоб розділити мажоритарку між собою, щоб не вступати в суперечність на рівні округів. І Новинський, і Колесніков збираються всі йти по мажоритарці. По списку немає сенсу йти – ми бачимо рейтинги. Вони на рівні соціологічної погрішності. А Коломойський не готовий робити ставку тільки на «Слугу народу»...

– А ця «партія мерів» точно не може відібрати у них голоси? Не просто відібрати, а ще й пройти до парламенту?

На президентських виборах фактор Ахметова з «Опоблоком» вигулькнув таким собі технічним, щоб не дати можливість вискочити Бойку на друге місце

​Юрій Лісничий: Якщо туди серйозно влити ресурс. Можливо, якщо там буде Ахметов, то і він на фоні того, що Ляшко, подейкують, зійшов «з довольствія» (Ахметова – ред.). Але все ж таки всього 1,5 місяці, наскільки можна конкурувати з розкрученим брендом «Опозиційою платформою – За життя».

На президентських виборах фактор Ахметова з «Опоблоком» вигулькнув таким собі технічним, щоб не дати можливість вискочити Бойку на друге місце. А така можливість була цілком реальною. На парламентських виборах можливий такий розіграш, тобто ми не підемо по списку, не будемо конкурувати з «Опозиційною платформою», ми зробимо такий собі пас і Зеленському, не відбираючи по списку. Тут буде питання розміну з Зеленським і «За життя» мажоритарних округів.

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Зараз йде дуже активна боротьба за представлення своїх людей у списках. Тут «мочать» як «патріархів», «патріархи» понижують в очах того самого Зеленського, так йде боротьба по «дільожці» мажоритарних округів – виставляти сильного проти слабкого і так далі. У цій боротьбі насправді всі методи працюють.

– Може, якраз те, що не відбулося об’єднання, Рінат Ахметов думає, що парламентських виборів не буде?

Олексій Якубін: На всяк випадок робимо акцент на мажоритарку, якщо щось буде. Нам показують, що десь 60% на 40%. Чому вони й так повільно в кампанію входять. Вони думають: може, виборів все ж таки не буде? Сам текст указу дозволяє в КСУ сказати: вважаємо, що тут політико-юридичне рішення, але.