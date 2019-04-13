Американський лобіст засуджений у справі про співпрацю з «Опозиційним блоком»

Американський лобіст Сам’юел Паттен засуджений у США до трьох років умовно в справі про співпрацю з українською партією «Опозиційний блок». Прокурори зазначили, що Паттен надав слідству суттєву допомогу.

Його визнали винним у нелегальному лобізмі та змові, щоб обійти американське законодавство, яке забороняє іноземне фінансування виборчих кампаній та президентської інавгурації.

У 2018 році Паттен визнав, що працював на «Опозиційний блок», але не повідомив про це уряд США, як вимагає законодавство. Крім того, він розповів, що організував схему, щоб купити квитки на інавгурацію президента США Дональда Трампа для заможного українського клієнта.

Водночас суд визнав, що Паттен допоміг розслідувати справу Пола Манафорта, екс-очільника виборчої кампанії Трампа та колишнього лобіста екс-президента України Віктора Януковича й «Партії регіонів».

Американська влада вважає, що Манафорт та Паттен тісно співпрацювали з Костянтином Килимником, росіянином, якого Федеральне бюро розслідувань США підозрює у зв’язках з російською розвідкою. Килимнику закидають тиск на свідків, однак він не з’являвся до американського суду. На думку влади США, зараз він перебуває в Росії.

Манафорт засуджений до семи з половиною років в’язниці за низкою звинувачень, серед яких податкове шахрайство та незаконне лобіювання інтересів колишнього президента України Віктора Януковича.