Розпуск Ради підтримують понад 70% українців – опитування

Понад 70 відсотків українців підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів Верховної Ради. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 16 – 21 травня 2019 року, інформує сайт групи.

«Найвищий рівень підтримки – на Півдні та Сході (понад 80%). Поряд з цим, в інших макрорегіонах за розпуск ВРУ – не менш як 60% опитаних», – ідеться в повідомленні.

«Надалі зростає запит на радикальні зміни в країні (87%). Лише 5% виступають за стабілізацію ситуації, 6% – за повернення у минуле. Запит на зміни притаманний абсолютній більшості представників усіх вікових, регіональних та електоральних груп», – вказують соціологи.

За їхніми даними, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу». «Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. За «Опозиційну платформу – За життя» – 10,5%, БПП Солідарність – 8,8%, Батьківщину – 7,3%, партію «Сила та честь» І.Смешка – 5,1%, партію С.Вакарчука – 4,6%, Радикальну партію О.Ляшка – 3,3%, Опозиційний блок – 3,2%. Рейтинг інших партій – менше 3%», – інформує проведеного Соціологічна група «Рейтинг».