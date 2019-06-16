Росія: РПЦ відмовилася будувати храм у сквері після протестів містян

Російська православна церква відмовилася від будівництва собору в сквері в центрі Єкатеринбургу, де відбувалися протести. Про це йдеться у зверненні до духівництва і прихожан митрополита Єкатеринбурзького і Верхньотурського Кирила (Наконечног), оприлюдненому на сайті єпархії.

Автор звернення, втім, заявив, що не вірить протестувальникам, які захищали сквер від будівництва.

«Ми чули від прибічників скверу, що їхній протест пов’язаний з захистом громадських територій від забудови і не виник би, якби почали будувати на викупленій землі. І, хоча ми не один раз переконувалися, що не варто вірити жодному їхньому слову, зробимо так, як вони хочуть, вкотре. Я закликаю всіх християн нашої митрополії бути єдиними і небайдужими», – заявляє священик.

Від середини травня жителі Єкатеринбурга протестували проти будівництва храму в міському сквері. Під час акцій поліція затримала майже 100 протестувальників, 33 з яких були засуджені на терміни від двох до 15 діб арешту. 22 травня міська влада відмовилася від планів побудувати собор на цьому місці.

Противники будівництва собору наполягали на тому, що РПЦ не повинна забудовувати нечисленні міські громадські простори. Прихильники ж заявляли, що активісти нібито виступають проти будівництва будь-якого храму, а не проти конкретно цього місця. Предстоятель РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) називав акції проти забудови «спланованими».

Єкатеринбург є четвертим за величиною містом Росії.