Росія: суд у Єкатеринбурзі заарештував понад 20 учасників акцій протесту проти будівництва храму

Суд у російському місті Єкатеринбург заарештував 21 учасника стихійних акцій протесту проти будівництва храму святої Катерини на місці скверу в центрі міста, повідомляють російські інформагенції.

Затриманим інкримінують дрібне хуліганство, вони отримали від 2 до 10 діб адміністративного арешту.

Акції протесту проти будівництва храму на місці скверу в Єкатеринбурзі тривають із 13 травня. Число затриманих за ці дні складає понад 60 людей.

Влада Свердловської області вела переговори з учасниками протестів, але й надалі відмовляється заморозити будівництво храму.