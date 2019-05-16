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16 травня 2019, Київ 15:44
Новини | Міжнародні

Росія: суд у Єкатеринбурзі заарештував понад 20 учасників акцій протесту проти будівництва храму

Акція протесту в місті Єкатеринбург, Росія, 15 травня 2019 року

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Суд у російському місті Єкатеринбург заарештував 21 учасника стихійних акцій протесту проти будівництва храму святої Катерини на місці скверу в центрі міста, повідомляють російські інформагенції.

Затриманим інкримінують дрібне хуліганство, вони отримали від 2 до 10 діб адміністративного арешту.

Акції протесту проти будівництва храму на місці скверу в Єкатеринбурзі тривають із 13 травня. Число затриманих за ці дні складає понад 60 людей.

Влада Свердловської області вела переговори з учасниками протестів, але й надалі відмовляється заморозити будівництво храму.

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